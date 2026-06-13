بازدادشت ۲ نظامی آمریکایی در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه‌ های محلی ژاپن گزارش دادند که ۲ نظامی آمریکایی مستقر در جنوبی‌ ترین استان این کشور یعنی اوکیناوا امروز شنبه توسط پلیس محلی به ظن رانندگی در حالت مستی بازداشت شدند.

خبرگزاری کیودو نیوز هم گزارش داد که پلیس این دو نظامی آمریکایی را حین گشت‌زنی صبحگاهی متوقف و بازداشت کرد.

آزمایش‌های نفس‌سنج نشان داد که هر ۲ نظامی سطح الکل بیش از حد قانونی داشتند و بلافاصله دستگیر شدند.

جرایم مربوط به پرسنل نظامی ایالات متحده مستقر در ژاپن، از جمله جرایم سنگین مانند قتل، تجاوز و سرقت، مدت‌ هاست که یک نگرانی جدی و مداوم بوده است.

آمار رسمی نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۲۵، پلیس اوکیناوا بیش از ۱۰۰ پرونده جنایی مربوط به اعضای نظامی آمریکا و پرسنل مرتبط را مورد بررسی قرار داده است.