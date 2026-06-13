به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش، علیرضا کاظمی، روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در آیین بزرگداشت نخستین سالروز شهدای اقتدار در جنگ ۱۲ روزه که با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و خانوادههای معظم شهدا در نمازخانه ساختمان شهید رجایی برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، با قدردانی از برگزارکنندگان این یادواره، اظهار کرد: یاد و نام شهدا، بهویژه دانشآموزان شهید، معلمان شهید و فرماندهان برجستهای که در این مسیر جان خود را تقدیم کردند، باید همواره زنده و الهامبخش نسلهای امروز و فردا باشد.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده شهدا در اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: بخش مهمی از پیروزیها و موفقیتهای کشور، مرهون فداکاریها، مجاهدتها، طراحیها و تلاشهای این عزیزان در عرصههای مختلف دفاعی، امنیتی و میدانی است.
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه پیروزی ملت ایران در برابر جبهه استکبار، نتیجه ایستادگی، وحدت، همدلی و حضور مردم در صحنه است، افزود: اگر این همبستگی، فداکاری و میدانداری ملت ایران نبود، امروز شاهد این پیروزی و این عزت نبودیم. ملت ایران در این آزمون بزرگ، بار دیگر عظمت و استقامت خود را به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: آنچه دشمن برای آن برنامهریزی کرده بود، چیزی جز ضربهزدن به اساس و موجودیت جمهوری اسلامی ایران نبود، اما محاسبات آنان در برابر ایمان مردم، تدبیر رهبری، اقتدار نیروهای مسلح و ایستادگی ملت ایران با شکست مواجه شد.
وزیر آموزشوپرورش همچنین با قدردانی از خدمات دولت در شرایط دشوار کشور، نقش رئیسجمهوری و مجموعه دولت را در پیگیری امور کشور در میدان خدمترسانی، شایسته تقدیر دانست و گفت: خدمت صادقانه در کنار مردم، یکی از مؤلفههای مهم عبور از بحرانها و حفظ انسجام ملی است.
وی در ادامه با تأکید بر نقش ایمان به خدا، وحدت و فرهنگ ایثار و شهادت در پیشبرد انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مهمترین عامل حرکت و پیشرفت ملت ایران، ایمان به خداوند، همدلی و باور عمیق به فرهنگ شهادت است؛ فرهنگی که قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در برابر تهاجمات دشمنان تقویت کرده و کشور را به قدرتی تسلیمناپذیر و شکستناپذیر تبدیل کرده است.
وزیر آموزشوپرورش با بیان این که زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، خاطرنشان کرد: برگزاری یادوارهها، مرور زندگی و سیره شهدا و تکریم خانوادههای آنان، وظیفهای فرهنگی، ملی و انقلابی است که باید با جدیت دنبال شود.
این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم، اجرای برنامههای فرهنگی و مدیحه سرایی به پایان رسید.
نظر شما