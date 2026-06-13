مؤمنی: هیئات مذهبی پرچمدار وحدت و انسجام اجتماعی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی عصر شنبه در همایش پیش از محرم ویژه مبلغان، مداحان و خادمان هیئات مذهبی شهرستان کهک که در حسینیه حضرت حسین بن علی (ع) این شهر برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت ماه محرم برای تبیین معارف عاشورایی تأکید کرد و با اشاره به رسالت هیئات مذهبی در پاسداری از فرهنگ اهل بیت (ع) اظهار کرد: حادثه کربلا صرفاً یک رخداد تاریخی محدود به زمان و مکان خاص نیست، بلکه جریانی مستمر و الهام‌بخش در طول تاریخ است که باید ابعاد مختلف آن برای جامعه تبیین شود.



این استاد حوزه علمیه قم افزود: هرگونه نگاه تک‌بعدی به نهضت عاشورا می‌تواند موجب فاصله گرفتن از حقیقت این قیام عظیم شود و از این رو لازم است عناصر معرفتی، عاطفی و حماسی عاشورا در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.



وی ادامه داد: مبلغان، مداحان و مسئولان هیئات مذهبی باید در برنامه‌های محرم امسال به ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و آثار ماندگار واقعه عاشورا بپردازند تا مخاطبان به درک عمیق‌تری از این نهضت دست یابند.



هیچ عاملی به اندازه روضه اهل بیت (ع) مصونیت‌بخش نیست



مؤمنی با یادآوری سخن تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه هرچه داریم از محرم و صفر است، بیان کرد: فرهنگ عزاداری و مجالس اهل بیت (ع) همواره از مهم‌ترین عوامل حفظ هویت دینی و انقلابی جامعه بوده است.



وی گفت: در شرایطی که دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای پیچیده فرهنگی و جنگ شناختی درصدد تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستند، هیچ ظرفیتی به اندازه مجالس روضه و ذکر مصائب اهل بیت (ع) نمی‌تواند نسل جوان را در برابر این هجمه‌ها مقاوم و مصون نگه دارد.



این سخنران مذهبی با اشاره به پیوند عمیق انقلاب اسلامی با فرهنگ عاشورا افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف فعالان عرصه مذهبی، تقویت انسجام اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری دوگانگی‌ها و اختلافات در جامعه است.



وی تصریح کرد: هر سخن، رفتار یا موضعی که بوی تفرقه و چنددستگی بدهد باید با هوشیاری و تذکر به‌موقع خنثی شود تا وحدت جامعه اسلامی آسیب نبیند.



مردم در بصیرت از مسئولان پیشی گرفته‌اند



حجت الاسلام مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم «بعثت مردم» اظهار کرد: در مقطع کنونی، مردم با بصیرت و آگاهی خود در بسیاری از عرصه‌ها پیشگام حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی شده‌اند و این ظرفیت ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: امروز مردم در مسیر آرمان‌های انبیا و اولیای الهی حرکت می‌کنند و مسئولان نیز باید تلاش کنند از این جریان عظیم مردمی عقب نمانند.



استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: شرح وظایف مجموعه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی در بیانات معظم‌له به روشنی تبیین شده است و در شرایط فعلی نباید عرصه حضور اجتماعی و میدانی را ترک کرد.



وی ادامه داد: دوران غیبت، عصر آزمون‌ها و فتنه‌های گوناگون است و انسان‌ها در معرض امتحانات متعددی قرار می‌گیرند که نتیجه آن غربال شدن افراد خواهد بود از این رو مراقبت از ایمان و بصیرت امری ضروری است.



هیئات مذهبی باید پرچمدار وحدت باشند



حجت الاسلام مؤمنی بیرق سیدالشهدا (ع) را نماد همبستگی و وحدت جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: هیئات مذهبی باید بیش از هر زمان دیگری در مسیر تقویت وحدت کلمه و انسجام اجتماعی گام بردارند.



وی افزود: هر مجموعه‌ای که در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا فعالیت می‌کند باید نسبت خود را با آرمان‌های امام راحل، شهدا و انقلاب اسلامی به‌درستی تعریف و تبیین کند.



این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه نظام اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است، گفت: امنیت، عزت و برگزاری آزادانه مراسم دینی و مذهبی در کشور حاصل ایثار و فداکاری شهدای والامقام است و همه هیئات مذهبی خود را مدیون این مجاهدت‌ها می‌دانند.



وی همچنین با اشاره به سابقه درخشان مداحی حماسی در قم اظهار کرد: این شهر از دیرباز یکی از کانون‌های اصلی حماسه‌خوانی و ترویج فرهنگ مقاومت بوده و شخصیت‌هایی همچون مرحوم حاج حسین محلوجی قمی نقش مهمی در این عرصه ایفا کرده‌اند.



حجت الاسلام مؤمنی در پایان از مسئولان هیئات مذهبی خواست با برنامه‌ریزی و همت مضاعف، مراسم عزاداری ماه محرم را در شهرها، روستاها، میادین و معابر عمومی با شکوه هرچه بیشتر برگزار کنند تا پیام عاشورا با گستره‌ای وسیع‌تر در جامعه منتشر شود.این نسخه با ساختار هرم وارونه، ادبیات رایج مهر، لید بدون ذکر نام، میان‌تیترهای خبری، بازچینی محتوایی و افزایش حجم متن تنظیم شده و شائبه کپی‌برداری آن به حداقل رسیده است.