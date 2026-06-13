به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مصلی نژاد گفت: باتوجه به شرایط به وجود آمده در کشور و تعطیلی آموزش حضوری و مجازی شدن مدارس، عملا سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان نیز تعطیل شد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان فارس ادامه داد: باتوجه به اینکه بسیاری از خانواده قسط سوم و پایانی هزینه سرویس مربوط به ایاب و ذهاب دانش‌ آموزان بعد از عیدنوروز را پرداخت کرده بودند جلسه شورای ترافیک استان برای تعیین تکلیف این مساله برگزار شد.

مصلی نژاد افزود: با پیگیری های به عمل آمده و مصوبه این شورا مقرر شد این مبلغ به حساب خانواده ها برگشت داده شود.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش استان فارس گفت: والدین دانش آموزان برای دریافت این مبلغ باید در سامانه سفیرمهر دانش آموزی وارد شده و در قسمت حساب کاربری شماره شبای خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در این مرحله مبلغی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب خانواده ها در شیراز بازگشت داده شود.

مصلی نژاد افزود: در سایر شهرستانهای استان نیز براساس مصوبه شورای ترافیک هر شهر باید مبلغی به والدین بازگشت داده شود.