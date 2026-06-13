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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

بازگشت ۶۰ میلیارد تومان هزینه سرویس مدارس به حساب خانواده‌های شیرازی

بازگشت ۶۰ میلیارد تومان هزینه سرویس مدارس به حساب خانواده‌های شیرازی

شیراز-رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان فارس از بازگشت قسط سوم هزینه سرویس مدارس به حساب خانواده ها در شیراز به مبلغی بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مصلی نژاد گفت: باتوجه به شرایط به وجود آمده در کشور و تعطیلی آموزش حضوری و مجازی شدن مدارس، عملا سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان نیز تعطیل شد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان فارس ادامه داد: باتوجه به اینکه بسیاری از خانواده قسط سوم و پایانی هزینه سرویس مربوط به ایاب و ذهاب دانش‌ آموزان بعد از عیدنوروز را پرداخت کرده بودند جلسه شورای ترافیک استان برای تعیین تکلیف این مساله برگزار شد.

مصلی نژاد افزود: با پیگیری های به عمل آمده و مصوبه این شورا مقرر شد این مبلغ به حساب خانواده ها برگشت داده شود.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش استان فارس گفت: والدین دانش آموزان برای دریافت این مبلغ باید در سامانه سفیرمهر دانش آموزی وارد شده و در قسمت حساب کاربری شماره شبای خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در این مرحله مبلغی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب خانواده ها در شیراز بازگشت داده شود.

مصلی نژاد افزود: در سایر شهرستانهای استان نیز براساس مصوبه شورای ترافیک هر شهر باید مبلغی به والدین بازگشت داده شود.

کد مطلب 6859171

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