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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

حضور حماسی جوانان و مردم در تجمعات پیوند با آرمان‌های شهدا است

حضور حماسی جوانان و مردم در تجمعات پیوند با آرمان‌های شهدا است

ساری- سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: حضور حماسی جوانان و مردم عزیز در تجمعات شبانه و برنامه‌های ملی و مذهبی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه برای پیوند با آرمان‌های شهداست.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی شامگاه شنبه در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره فرهنگی هنری «سیمرغ» در شهرستان سیمر، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان وطن، امنیت، سلامت و خدمت، به ویژه شهدای جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکایی علیه مردم ایران به خصوص دانش‌آموزان مدرسه مینا، اظهار داشت: یکی از مصیبت‌های ما در کشور، فاصله گرفتن از فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به فرموده شهید حاج قاسم سلیمانی که «آن فرصتی که در تهدید هست در خود فرصت نیست»، افزود: امروز حضور حماسی جوانان و مردم عزیز در تجمعات شبانه و برنامه‌های ملی و مذهبی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه برای پیوند با آرمان‌های شهداست.

سوادکوهی تصریح کرد: در شهرستان سیمرغ، وجود شهید شاخصی همچون شهید احمد کشوری که افتخار ملی ماست، الگویی ارزشمند برای ترویج فرهنگ شهادت به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: امیدوارم با همکاری مجموعه هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر، بتوانیم در مسیر ترویج ایثار و شهادت گام‌های مؤثری برداریم.

کد مطلب 6859191

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