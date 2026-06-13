به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی شامگاه شنبه در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره فرهنگی هنری «سیمرغ» در شهرستان سیمر، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان وطن، امنیت، سلامت و خدمت، به ویژه شهدای جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکایی علیه مردم ایران به خصوص دانش‌آموزان مدرسه مینا، اظهار داشت: یکی از مصیبت‌های ما در کشور، فاصله گرفتن از فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به فرموده شهید حاج قاسم سلیمانی که «آن فرصتی که در تهدید هست در خود فرصت نیست»، افزود: امروز حضور حماسی جوانان و مردم عزیز در تجمعات شبانه و برنامه‌های ملی و مذهبی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه برای پیوند با آرمان‌های شهداست.

سوادکوهی تصریح کرد: در شهرستان سیمرغ، وجود شهید شاخصی همچون شهید احمد کشوری که افتخار ملی ماست، الگویی ارزشمند برای ترویج فرهنگ شهادت به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: امیدوارم با همکاری مجموعه هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر، بتوانیم در مسیر ترویج ایثار و شهادت گام‌های مؤثری برداریم.