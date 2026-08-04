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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

شهید ابوالفضل گودرزی در دزپارت تشییع شد

شهید ابوالفضل گودرزی در دزپارت تشییع شد

دزپارت - پیکر مطهر شهید ابوالفضل گودرزی، سرباز فداکار مدافع امنیت کشور با حضور گسترده و پرشور مردم شهیدپرور، مسئولان و جمعی از فرماندهان نظامی در شهرستان دزپارت تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر امروز سه‌شنبه در فضایی آکنده از اندوه و حماسه برگزار شد و اقشار مختلف مردم با حضور باشکوه خود، بار دیگر قدردانی از ایثار و جان‌فشانی مدافعان امنیت را به نمایش گذاشتند.

شهید ابوالفضل گودرزی در جریان مأموریت دفاع از مرزهای کشور و مقابله با عناصر مسلح در منطقه مریوان به فیض شهادت نائل آمد و با نثار جان خویش، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات مدافعان امنیت افزود.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند. مراسم تشییع این شهید والامقام، جلوه‌ای از همبستگی و وفاداری مردم دزپارت به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بود که نشان داد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در میان مردم این دیار زنده و ماندگار است.

کد مطلب 6908487

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