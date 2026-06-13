به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده عصر شنبه در آیین روز جهانی صنایع‌دستی، با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در حفظ اصالت و هویت ایرانی، اظهار کرد: صنایع‌دستی علاوه بر ارزش‌های فرهنگی، یکی از ارکان اقتصاد خلاق به شمار می‌رود و حمایت از فعالان این حوزه باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اقتصادی افزود: دولت در تلاش است تا با کنترل شرایط، از فشارهای اقتصادی بکاهد و در عین حال فراوانی کالا در بازار حفظ شود.

علیزاده همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: این جنگ، هژمونی و قدرت خاص ایران را به همه نشان داد و موجب شد وحدت و انسجام ملت ایران بیش از گذشته نمایان شود. به گفته وی، این دستاورد، تحولی در معرفی جایگاه ایران در میان ملت‌ها ایجاد کرده و این ویژگی، مختص ملت ایران است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمایتی از صنایع‌دستی تصریح کرد: اصلاح لایحه حمایت از صنایع‌دستی در نوبت صحن مجلس قرار دارد و موضوع بیمه قالیباف‌ها نیز همچنان در دستور پیگیری است.

وی افزود: هنرمندان این حوزه به مشوق‌های مؤثر نیاز دارند و باید زمینه‌های لازم برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و فعالان صنایع‌دستی فراهم شود.

علیزاده با اشاره به برنامه‌های حمایتی در آذربایجان شرقی گفت: نمایش دائمی مس قرار است در استان دایر شود تا ظرفیت‌های این بخش بهتر معرفی و عرضه شود. همچنین باید مواد خام مورد نیاز نیز به صورت مستمر در اختیار هنرمندان قرار گیرد تا روند تولید با مشکل مواجه نشود.

وی در پایان با تأکید بر نقش اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی در حمایت از این حوزه، خاطرنشان کرد: تقویت صنایع‌دستی، هم‌زمان تقویت هویت ملی، اشتغال و اقتصاد خلاق کشور است.