به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی عصر شنبه در مراسم روز جهانی صنایعدستی در تبریز با اشاره به جایگاه راهبردی صنایعدستی در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: صنایعدستی اصالت، هویت و نماد اقتصاد خلاق هر کشور به شمار میرود و از همین رو، توجه به این حوزه میتواند نقش مهمی در تقویت بنیانهای فرهنگی و اقتصادی ایفا کند.
وی با بیان اینکه صنایعدستی هویت هر کشوری است، افزود: در حال حاضر در سطح کشور ۲۹۹ رشته صنایعدستی فعال وجود دارد که بخش قابلتوجهی از آنها در حوزههایی همچون چوب و دیگر رشتههای بومی و سنتی تعریف میشوند. این تنوع، نشاندهنده ظرفیت بالای ایران در حفظ و توسعه هنرهای سنتی و بومی است.
ندائی با اشاره به سهم آذربایجان شرقی در این حوزه گفت: در استان آذربایجان شرقی حدود ۲۰ هزار نفر در بخش صنایعدستی فعالیت دارند و این عرصه در بسیاری از مناطق استان به عنوان شغل اول شناخته میشود. این موضوع نشان میدهد که صنایعدستی در آذربایجان شرقی تنها یک فعالیت فرهنگی نیست، بلکه بستری مهم برای اشتغالزایی، درآمدزایی و رونق اقتصادی به شمار میرود.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به تاکیدات و رویکردهای جدید در سطح ملی، شاخصهای توانمندی استان در این حوزه در حال تدوین است تا بتوان مسیر توسعه صنایعدستی را با برنامهریزی دقیقتر و بر اساس ظرفیتهای واقعی استان دنبال کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای ثبتشده آذربایجان شرقی اظهار کرد: این استان دارای ۶ اثر ثبت جهانی و چندین شهر ثبتشده در حوزه صنایعدستی و میراثفرهنگی است؛ ظرفیتی که جایگاه آذربایجان شرقی را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا داده و میتواند زمینهساز معرفی هرچه بیشتر استان در عرصه گردشگری باشد.
ندائی با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی از نظر توانمندی در حوزه صنایعدستی و میراثفرهنگی ظرفیتی همسنگ بسیاری از کشورهای دنیا دارد، گفت: این استان بهتنهایی از ظرفیتی برخوردار است که میتوان آن را معادل نیمی از کشورهای دنیا دانست. البته تا دو سال قبل مشکلاتی در این مسیر وجود داشت، اما با برنامهریزیهای صورتگرفته و اقدامات اخیر، روند توسعه شتاب بیشتری به خود گرفته است.
وی افزود: تا سه ماه گذشته در تمامی شهرستانهای استان نمایندگیهای لازم ایجاد و فعال شدهاند تا امور مربوط به حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تمرکززدایی و دسترسی بهتر، با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی با اشاره به حمایتهای مدیریتی در سطح استان گفت: شخص استاندار توجه ویژهای به این حوزه دارد و از محل اعتبارات ملی نیز کمکهای مؤثری برای تقویت زیرساختها و طرحهای مرتبط جذب شده است.
وی ادامه داد: در یکی از نمونههای مهم این حمایتها، ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت شده که میتواند در توسعه زیرساختهای لازم و تقویت ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی استان نقش مهمی داشته باشد.
ندائی در پایان با تاکید بر ضرورت تبدیل آذربایجان شرقی به قطب گردشگری کشور خاطرنشان کرد: با توجه به پیشینه تاریخی، آثار جهانی، ظرفیتهای گسترده صنایعدستی، نیروی انسانی توانمند و حمایتهای موجود، آذربایجان شرقی باید به قطب گردشگری کشور تبدیل شود و این هدف با برنامهریزی، حمایت و همافزایی همه دستگاهها دستیافتنی است.
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