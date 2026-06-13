به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال قطر و سوئیس از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه شنبه در ورزشگاه خلیج سانفرانسیسکو از گروه B برگزار شد که نیمه نخست این مسابقه با برتری یک بر صفر سوئیس به پایان رسید.

امبولو (۱۸- پنالتی) برای سوئیس گلزنی کرد.

در همان ابتدای بازی، قطر روی یک اشتباه در خط دفاعی حریف صاحب بهترین فرصت خود شد. ادمیلسون که در یک سال اخیر در ۱۵ بازی ملی موفق به گلزنی برای قطر نشده بود، در دقیقه‌ای حساس روی اشتباه مانوئل آکانجی در موقعیت تک به تک قرار گرفت اما ضربه او دقت لازم را نداشت و گرگور کوبل دروازه‌بان سوئیس، با واکنشی به موقع این فرصت را مهار کرد تا دروازه تیمش بسته بماند.

سپس سوئیسی‌ها بازی هجومی خود را دیکته کردند و در همان دقایق ابتدایی چند بار دروازه قطر را تهدید کردند. نخستین موقعیت جدی مسابقه در دقیقه ۱۲ شکل گرفت؛ جایی که روبن وارگاس روی یک ضربه آزاد مستقیم شانس باز کردن دروازه عنابی‌ها را داشت اما واکنش مناسب دروازه‌بان قطر مانع از گلزنی او شد.

فشار حملات سوئیس سرانجام در دقیقه ۱۴ نتیجه داد. ارسال دنیس زکریا به تروله رسید و این بازیکن پس از عبور از مدافعان در محوطه جریمه با ابوندا، دروازه‌بان قطر، تک به تک شد. دروازه‌بان عنابی‌ها برای جلوگیری از گلزنی مهاجم سوئیس مرتکب خطا شد تا داور مسابقه بدون تردید نقطه پنالتی را نشان دهد.

بریل امبولو پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و در دقیقه ۱۸ با ضربه‌ای دقیق دروازه قطر را باز کرد تا سوئیس با یک گل پیش بیفتد.

پس از این گل نیز شاگردان مورات یاکین در سوئیس دست از حمله نکشیدند و در دقیقه ۲۱ دنیس زکریا از سمت راست محوطه جریمه صاحب موقعیت مناسبی شد اما شوت فنی او را دروازه‌بان قطر دفع کرد تا اختلاف دو تیم افزایش پیدا نکند.

در ادامه نیمه نخست، سوئیس با حفظ برتری خود جریان بازی را مدیریت کرد و قطر نیز نتوانست از معدود فرصت‌هایش برای جبران نتیجه استفاده کند

ادمیلسون در دقیقه ۴۲ روی ضدحمله قطری ها دوباره صاحب موقعیت شد اما بار دیگر شوت او را دروازه بان سوئیس دفع کرد تا ۴۵ دقیقه نخست با برتری یک بر صفر نماینده اروپا به پایان برسد.