به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه مصری «btolat»، کادر اداری تیم ملی فوتبال مصر، توضیحاتی درباره تغییرات ایجادشده در پیراهن «فرعون‌ها» برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ داد.

بر اساس اعلام این کادر، دلیل حذف ستاره‌های مربوط به قهرمانی‌های قاره‌ای از روی پیراهن و همچنین تغییر رنگ شماره‌ها، اجرای دستورالعمل‌های رسمی فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) بوده است.

در توضیح رسمی تیم ملی مصر آمده است:

در پی آنچه در ساعات گذشته درباره پیراهن تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شده، کادر اداری تیم اعلام می‌کند که:

نخست، فدراسیون فوتبال مصر چند ماه پیش نامه‌ای از فیفا دریافت کرده که بر اساس آن، استفاده از ستاره‌های مربوط به قهرمانی‌های قاره‌ای روی پیراهن تیم‌ها در مسابقات جام جهانی مجاز نیست؛ این تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات مسابقات اتخاذ شده و برای همه تیم‌ها یکسان است.

دوم، فدراسیون و تیم ملی مصر از مدت‌ها قبل از این موضوع اطلاع داشته‌اند و اقدامات لازم در هماهنگی با نهادهای مربوط انجام شده است، بنابراین موضوع جدید یا غافلگیرکننده‌ای نیست.

سوم، فیفا همچنین درخواست کرده رنگ شماره‌های پیراهن تیم مصر از طلایی به سفید تغییر کند تا وضوح بیشتری در زمین مسابقه و پخش تلویزیونی داشته باشد؛ موضوعی که یک اقدام فنی و استاندارد محسوب می‌شود.

در همین راستا، شرکت تولیدکننده لباس ورزشی «پوما» تغییرات مورد نظر را مطابق مقررات فیفا اعمال کرده است.

تیم ملی مصر تأکید کرده است که تمامی تغییرات انجام‌شده در پیراهن‌ها مطابق قوانین مسابقات و با هماهنگی کامل فیفا و شرکت سازنده صورت گرفته است.

گفتنی است مصر در گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های بلژیک، نیوزیلند و ایران هم‌گروه است و نخستین بازی خود را مقابل بلژیک در تاریخ ۱۵ ژوئن ساعت ۲۲ برگزار خواهد کرد.

همچنین ابراهیم حسن مدیر تیم ملی فوتبال مصر، اعلام کرد که این تیم امروز شنبه ۲۳ خرداد ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت شهر اسپوکن در آمریکا، یک جلسه تمرینی برگزار خواهد کرد.

او همچنین گفت تیم ملی مصر ساعت ۵ عصر به وقت اسپوکن به سمت شهر سیاتل حرکت خواهد کرد؛ سفری که حدود ۴۰ دقیقه با هواپیما طول می‌کشد.

تیم ملی مصر در حال آماده‌سازی برای دیدار برابر بلژیک در روز دوشنبه است. لازم به ذکر است که مصر و بلژیک از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.