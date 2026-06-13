به گزارش خبرنگار، سردار اصغر عباسقلیزاده شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز وظیفه همگانی، پرهیز از هرگونه گفتار و شعاری است که موجب تشتت در جامعه شود.
وی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی در عرصههای گوناگون تصریح کرد: امروز ایران اسلامی به لطف ایستادگی، هم در بُعد نظامی و هم علمی به جایگاهی مقتدرانه دست یافته و دشمنان ناگزیر به اذعان به این واقعیت هستند. آنان طی سالهای اخیر با فشار و تحریم در پی عقبنشینی ملت بودند، اما ناکامیشان، خودشان را به سمت مذاکره واداشت.
انسجام ملی، دشمن را ناامید کرد
فرمانده سپاه عاشورا، یکی از برجستهترین دستاوردهای رویدادهای اخیر را نمایش همبستگی ملی دانست و گفت: مردم با وجود تفاوت سلیقهها، در برابر توطئه دشمنان یکپارچه ظاهر شدند و همین انسجام، دشمن را به یأس کشاند. امروز بیش از هر زمان دیگر باید از تفرقه پرهیز کرد؛ چراکه اختلافافکنی دقیقاً خواست دشمنان ملت است.
شکست هیمنه آمریکا؛ نتیجه مقاومت ملت ایران
عباسقلیزاده با بیان اینکه هیمنه چندیندهه آمریکا در جهان درهم شکسته، خاطرنشان کرد: این رهاوردِ ارزشمند، حاصل مقاومت ملتهای آزاده، به ویژه مردم سرافراز ایران است. جمهوری اسلامی همچنان پشتیبان جبهه مقاومت (لبنان، فلسطین، یمن) خواهد بود و این حمایت تداوم مییابد.
فرهنگ عاشورا؛ رمز ایستادگی
فرمانده سپاه عاشورا در پایان با اشاره به مکتب سیدالشهدا(ع) گفت: ملت ما از فرهنگ عاشورا آموخته که در برابر ظلم سکوت نکند. روحیه ایثار و شهادتطلبی، رمز توفیق ایران در طول سالهای گذشته بوده و امروز وظیفه همه آحاد جامعه، حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه است.
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