کاهش ۸۳ درصدی شکایات حوزه ورزش و جوانان در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی اظهار کرد: روند رسیدگی به شکایات و نظارت بر فعالیت اماکن ورزشی، هیئتهای ورزشی و سازمانهای مردمنهاد در سالهای اخیر با جدیت و قاطعیت بیشتری دنبال شده است که خروجی این تلاشها، ارتقای محسوس نظام نظارتی و کاهش چشمگیر شکایات واصله بوده است.
وی با ارائه آماری از روند رسیدگی به درخواستها در سامانه «سامد»، تصریح کرد: تعداد شکایات بررسیشده در این سامانه از ۳۴۶ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۵۷ مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که نشاندهنده اثربخشی بهبود فرآیندهای مدیریتی در پاسخگویی به مطالبات است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه به آمار سایر مجاری ارتباطی اشاره کرد و افزود: در کنار رسیدگی به شکایات سیستمی، پاسخگویی حضوری و تلفنی نیز بهصورت مستمر در دستور کار بوده است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۵۱ شکایت حضوری و ۷۹ شکایت تلفنی ثبت و پیگیری شده که در این حوزهها نیز شاهد کاهش قابلتوجهی نسبت به سالهای گذشته هستیم.
وی با اشاره به عملکرد کمیتههای نظارتی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱ جلسه کمیته نظارت بر سلامت اماکن ورزشی برگزار شد و در قالب سه مرحله بازرسی میدانی، بیش از یکهزار و ۶۳۰ باشگاه خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفتند و در جریان این بازرسیها، ۲۵۰ مورد اخطار صادر و ۲۵ واحد متخلف نیز پلمب شدند.
حقیقی افزود: علاوه بر نظارت بر بخش خصوصی، اماکن ورزشی دولتی زیر پوشش این ادارهکل نیز در سه مرحله مورد بازرسی قرار گرفتند و سه جلسه کمیته سلامت اداری نیز با هدف بررسی و ارتقای سلامت نظام اداری استان تشکیل شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورتگرفته در حوزه مالی اشاره کرد و گفت: شفافیت مالی یکی از ارکان اصلی فعالیت ورزش و جوانان همدان است و از اینرو اسناد مالی ۴۵ هیئت ورزشی استان، تمامی اسناد مربوط به سازمانهای مردمنهاد و همچنین عملکرد مالی هیئتهای ورزشی شهرستانی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در پایان با تأکید بر اینکه «شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق ورزشکاران» خط قرمز و رویکرد اصلی این ادارهکل است، خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر فعالیت باشگاهها و هیئتهای ورزشی با هدف ارتقای کیفیت خدمات ورزشی و افزایش رضایتمندی عمومی با جدیت تداوم خواهد یافت.
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