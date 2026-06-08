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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

واکنش سازمان لیگ به صدور کارت بازی برای بازیکن جنجالی چادرملو

واکنش سازمان لیگ به صدور کارت بازی برای بازیکن جنجالی چادرملو

سازمان لیگ برتر فوتبال در خصوص صدور کارت بازی برای مائورو آندرس کابایرو آگویلرا مهاجم پاراگوئه ای چادرملو اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با طرح شکایت باشگاه گل گهرسیرجان از چادرملو اردکان در خصوص استفاده از یک بازیکن خارجی ، برخی تلاش کردند سازمان لیگ فوتبال ایران را در این پرونده مقصر جلوه بدهند و ادعاهای واهی را به قصد خدشه دار کردن این سازمان مطرح کردند.

به منظور روشنگری افکار عمومی و تشریح فرآیندهای قانونی مرتبط با ثبت قراردادها و صدور کارت بازی بازیکنان در تمامی مسابقات باشگاهی فوتبال کشور ، موارد زیر اعلام می‌شود:

۱- صدور کارت بازی توسط سازمان لیگ بر اساس مدارک و مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه‌ها و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی انجام می‌شود.این روال در هیات های فوتبال تمامی استان ها و شهرستان ها در خصوص مسابقات باشگاهی انجام می شود و اساسا یک رویه جاری در سطح بین المللی است.
مسئولیت صحت، کامل بودن و انطباق اطلاعات و مدارک ارائه‌شده با قوانین و آیین‌نامه‌های جاری، مطابق مقررات، بر عهده باشگاه‌ها و اشخاص ذی‌ربط است. ضمنا یادآور می شود کلیه فدراسیون های ورزشی کارت بازی بازیکنان را براساس مقررات مربوطه صادر می کنند.


۲- صدور کارت بازی به منزله سلب مسئولیت باشگاه‌ها در قبال رعایت تمامی الزامات قانونی و مقرراتی نیست و در صورت کشف هرگونه مغایرت، نقص یا عدم احراز شرایط قانونی بازیکن، مراجع قضایی و انضباطی فدراسیون فوتبال مطابق اختیارات قانونی خود نسبت به بررسی و صدور رأی اقدام می‌کنند و باشگاه ها حسب آئین نامه و دستورالعمل مسابقات از موضوع کاملا آگاهی دارند.
بدیهی است که مسئولیت تمامی مدارک ارایه شده با باشگاه است و باشگاه باید در قبال هرگونه نقص در مدارک ارایه شده پاسخگو باشد و سازمان لیگ فوتبال ایران اصل را بر صحت مدارک ارایه شده از سوی باشگاه ها قرار می دهد.

۳- آرای صادره در خصوص پرونده‌های مطروحه، توسط ارکان مستقل قضایی فدراسیون فوتبال اتخاذ شده و سازمان لیگ در فرآیند بررسی و صدور این آرا هیچ‌گونه نقشی ندارد. مبنای تصمیم‌گیری این مراجع، مقررات و مستندات موجود در پرونده‌هاست.

۴- حفظ سلامت، عدالت و یکپارچگی مسابقات، اولویت اصلی سازمان لیگ است و این سازمان ضمن احترام به نقدهای رسانه‌ای، از طرح دیدگاه‌های کارشناسی در جهت بهبود فرآیندهای فوتبال کشور استقبال می‌کند.

کد مطلب 6853747

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