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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴

رجزخوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

رجزخوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- رجزخوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه، شور و حرارت خاصی در بین تجمع کنندگان ایجاد کرد.

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کد مطلب 6859320

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