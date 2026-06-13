https://mehrnews.com/x3cjS8 ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6859320 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴ رجزخوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- رجزخوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه، شور و حرارت خاصی در بین تجمع کنندگان ایجاد کرد. دریافت 14 MB کد مطلب 6859320 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه مزین به نام هشت شهید صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه برگزار میشود گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه مزین به نام هشت شهید است برچسبها رجزخوانی جمهوری اسلامی ایران کرمانشاه
نظر شما