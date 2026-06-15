به گزارش خبرنگار مهر،با نزدیک‌شدن ماه محرم، حال‌وهوای شهر آب‌پخش رنگ و بوی عزاداری گرفته و هیئات مذهبی این شهر از روزهای گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای را برای آماده‌سازی گذرگاه مقاومت آغاز کرده‌اند.

این گذرگاه که امسال محور اصلی برگزاری مراسم‌های سوگواری خواهد بود، با مشارکت مردمی و تلاش جمعی جوانان و خادمان هیئات در حال آماده‌سازی است.

مردم آب‌پخش با نصب پرچم‌های عزا، سیاه‌پوش‌کردن مسیرها، برپایی سازه‌های فرهنگی و آماده‌سازی محل استقرار هیئات، فضای شهر را برای استقبال از ماه حزن و حماسه مهیا کرده‌اند.

شور و شوق مردمی در این فعالیت‌ها نشان‌دهنده جایگاه ویژه محرم در فرهنگ دینی و اجتماعی این منطقه است.

به گفته مسئولان هیئات، امسال برنامه‌ها با تمرکز بیشتر، نظم بالاتر و حضور گسترده خانواده‌ها برگزار خواهد شد و گذرگاه مقاومت به‌عنوان محور اصلی مراسم، میزبان دسته‌جات، آیین‌های سنتی و مجالس عزاداری خواهد بود.

این فعالیت‌ها با مشارکت داوطلبانه نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان هیئات همراه است و فضای شهر آب‌پخش را به صحنه‌ای از همدلی، ایمان و آمادگی برای بزرگداشت حماسه عاشورا تبدیل کرده است.

