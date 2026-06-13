بیانیه شورای هیئات مذهبی فارس برای برگزاری باشکوه محرم ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر ، شورای عالی هیئات مذهبی فارس در آستانه فرارسیدن ماه محرم‌الحرام و آغاز مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با صدور بیانیه‌ای از هیئات مذهبی استان خواست با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، برنامه‌های این ایام را با شکوه و انسجام بیشتری برگزار کنند.

در این بیانیه با اشاره به جایگاه نهضت عاشورا در ترویج فرهنگ آزادگی و ظلم‌ستیزی آمده است: دهه نخست محرم فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام حسین (ع) و تبیین پیام «هیهات من الذله» در جامعه اسلامی است.

شورای عالی هیئات مذهبی فارس در بخشی از این بیانیه بر ضرورت مشارکت حداکثری هیئات و دسته‌های عزاداری تأکید کرده و خواستار استفاده از ظرفیت جوانان، نوجوانان و خادمان هیئات در برگزاری مراسم محرم شده است.

در ادامه این بیانیه، گرامیداشت مقام شهدا از شهدای کربلا تا شهدای جبهه مقاومت به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های محرم امسال مورد تأکید قرار گرفته و آمده است که نسل جوان باید با پیوند میان مکتب عاشورا و راه شهدا بیش از پیش آشنا شود.

شورای عالی هیئات مذهبی فارس همچنین با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی، حمایت از مردم مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت را از دیگر محورهای مراسم عزاداری امسال عنوان کرده و بر تبیین فرهنگ مقاومت در مجالس حسینی تأکید کرده است.

در این بیانیه شعار محرم ۱۴۴۸ هیئات مذهبی استان فارس «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فدائیم» اعلام شده و از پیرغلامان، مداحان، خادمان و عزاداران حسینی دعوت شده است با وحدت، اخلاص و حضور گسترده، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری تلاش کنند.

شورای عالی هیئات مذهبی فارس همچنین در بخش دیگری از این بیانیه بر رعایت الزامات ایمنی، بهداشتی و ترافیکی، همکاری با نیروهای انتظامی و راهور، استفاده از برق مجاز، بیمه اماکن مذهبی، حفظ امنیت مراسم و همکاری با بازرسان شورای هیئات مذهبی تأکید کرده است.

این شورا از مسئولان هیئات مذهبی خواسته است ضمن فضاسازی مناسب مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و مواکب با نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا، برنامه‌ریزی لازم برای استمرار مراسم و فعالیت‌های فرهنگی تا پایان ماه‌های محرم و صفر را در دستور کار قرار دهند.