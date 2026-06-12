https://mehrnews.com/x3cjp3 ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6858139 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳ یکصد و چهارمین شب پایداری مردم ولایی محلات در راه وطن محلات- در این ویدئو یکصد و چهارمین شب پایداری مردم ولایی محلات در راه وطن را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6858139 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و سومین اجتماع حماسی شبانه ساوجیها در بیعت با رهبر انقلاب ۱۰۳ شب ایستادگی و مقاومت مردم مهاجران در دفاع از میهن اسلامی اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبری به ایستگاه ۱۰۳ رسید برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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