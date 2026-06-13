به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال برزیل از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد امروز یکشنبه در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی و از گروه C به مصاف مراکش رفت. این دیدار با قضاوت الکساندر وینیچیچ برگزار شد و نیمه نخست آن با تساوی یک - یک به پایان رسید.

برای مراکش، سایباری (۲۲) برای مراکش و وینیسیوس جونیور(۳۰) گل برزیل را به ثمر رساند.

تفکرات تهاجمی هر دو تیم و حضور ستاره‌های مطرح در ترکیب آنها باعث شده بود این مسابقه به یکی از جذاب‌ترین دیدارهای مرحله گروهی تبدیل شود.

مراکش بدون واهمه از نام و اعتبار سلسائو، سعی کرد با حداقل اشتباه در پاسکاری، جریان بازی را در اختیار بگیرد. عملکرد شاگردان مراکش بارها خط دفاعی برزیل را دچار آشفتگی کرد و نفوذهای براهیم دیاز و اشرف حکیمی موقعیت‌های متعددی را برای مهاجمان این تیم به وجود آورد.

در سوی مقابل، سرعت بالای گردش توپ برزیلی‌ها در یک‌سوم دفاعی حریف باعث شد وینیسیوس جونیور و ایگور تیاگو هر کدام در ۱۵ دقیقه ابتدایی صاحب فرصت گلزنی شوند، اما دفاع منسجم مراکش مانع از باز شدن دروازه این تیم شد.

شیرهای اطلس در ادامه نیز رویکرد تهاجمی خود را حفظ کردند تا سرانجام در دقیقه ۲۲ روی پاس عمقی براهیم دیاز، سایباری در موقعیت تک به تک قرار بگیرد و با یک ضربه چیپ تماشایی گل نخست مسابقه را به ثمر برساند.

پس از این گل، مراکشی‌ها همچنان به حملات خود ادامه دادند و شوت از راه دور اشرف حکیمی با اختلافی اندک از بالای دروازه آلیسون بکر به بیرون رفت.

برزیل که در ادوار مختلف جام جهانی نشان داده هرگز تسلیم نمی‌شود، خیلی زود به بازی برگشت. یک حمله برق‌آسا توپ را به وینیسیوس جونیور در جناح چپ رساند تا ستاره رئال مادرید با حرکتی تکنیکی، پس از عبور از دو مدافع حریف، با شوتی سرکش دروازه مراکش را باز کند و کارلو آنچلوتی را از روی نیمکت به وجد بیاورد.

تلاش دو تیم در دقایق پایانی نیمه نخست ادامه داشت و فوتبال سرعتی و جذابی بین دو تیم به نمایش گذاشته شد، اما توپ دیگری از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا نیمه اول با تساوی یک - یک خاتمه یابد.