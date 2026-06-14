به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که بیمارستان‌های بالتیمور در هفته‌های پس از موج‌های گرما شاهد افزایش موارد اورژانسی مرتبط با آسم هستند.

محققان با نگاهی دقیق‌تر دریافتند که گرمای شدیدی که تا شب ادامه می‌یابد، خطر آسم را به ویژه در محله‌های کم‌درآمد افزایش می‌دهد.

برای این مطالعه، محققان ۸۱۹ مورد مراجعه بزرگسالان و ۶۹۵ مورد مراجعه کودکان مبتلا به آسم به اورژانس را که در طول تابستان‌ها از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ رخ داده بود، تجزیه و تحلیل کردند. تیم تحقیق این موارد را با دمای روز و شب در محله‌های محل زندگی بیماران مقایسه کردند.

این مطالعه نشان داد محله‌هایی که بیشترین نوسانات دمای شب را داشتند، بیشترین احتمال افزایش موارد اورژانس مرتبط با آسم را داشتند.

محققان دریافتند که کودکان ۲۸ تا ۴۷ درصد بیشتر احتمال دارد که پس از موج گرمای شبانه دچار حمله شدید آسم شوند و این خطر بین محله‌ها متفاوت است. به همین ترتیب، بزرگسالان ۲۶ تا ۴۰ درصد بیشتر احتمال دارد که به درمان اورژانس برای آسم نیاز داشته باشند.

محققان گفتند که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گرما در شب‌های متوالی می‌تواند منجر به بدتر شدن علائم آسم شود.

دکتر «مردیت مک‌کورمک»، محقق ارشد و مدیر مرکز پزشکی دقیق آسم در دانشکده پزشکی جانز هاپکینز بالتیمور، گفت: «محرک‌های تشدید آسم/حمله آسم ممکن است با افزایش علائمی مانند سرفه، گرفتگی قفسه سینه و تنگی نفس شروع شوند.»

مک‌کورمک در یک بیانیه خبری گفت: «در ابتدا، فرد ممکن است قبل از مراجعه به اورژانس، سعی کند بیشتر از اسپری‌های استنشاقی خود استفاده کند و اقدامات دیگری انجام دهد. بنابراین، ممکن است چند روز طول بکشد تا علائم به اندازه‌ای شدید شوند که فرد به اورژانس مراجعه کند.»

او گفت: «گرما در شب بر افراد مبتلا به آسم تأثیر می‌گذارد زیرا بدن آنها فرصتی برای استراحت و بهبودی پیدا نمی‌کند.»

برخی از مکانیسم‌های دفاعی بدن نیز در شب ضعیف‌تر هستند. به عنوان مثال، هورمون آدرنالین چرخه‌ای دارد که به طور طبیعی حدود ساعت ۳ بامداد کاهش می‌یابد و باعث می‌شود که برای کمک به بدن در مدیریت علائم آسم، کمتر در دسترس باشد .