جزئیات جدید از یک مرگ مشکوک در حوالی اردوی تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مقامات امنیتی شهر تیخوانا مکزیک از کشف جسد فردی در خودرویی پارک‌شده در نزدیکی ورزشگاه محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران خبر دادند.

این حادثه در پارکینگ یکی از مراکز تجاری روبه‌روی ورزشگاه «کالینته» رخ داده است؛ ورزشگاهی که تیم ملی ایران از زمان ورود به تیخوانا در روزهای اخیر، تمرینات روزانه خود را در آن برگزار می‌کند. محل کشف جسد همچنین فاصله چندانی با هتل محل اقامت اعضای تیم ملی ایران ندارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی دولت فرانسه، خودروی مورد نظر یک دستگاه تویوتا شاسی‌بلند خاکستری‌رنگ بود که بوی نامطبوع و شدیدی از آن به مشام می‌رسید. پس از حضور نیروهای پلیس و کارشناسان علوم جنایی در محل، بررسی‌های اولیه آغاز و جسد برای انجام تحقیقات بیشتر منتقل شد.

دادستانی تیخوانا با تأیید این حادثه اعلام کرد جسد توسط یکی از گشت‌های نظارتی که در حال انجام مأموریت روزانه در منطقه بودند، کشف شده است. در گزارش اولیه آمده است مأموران پس از بررسی خودرو با پیکر فردی مواجه شدند که درون یک کیسه سیاه قرار داشت و آثار خشونت روی بدن او مشاهده می‌شد.

همچنین برخی رادیوهای محلی مکزیک گزارش داده‌اند شواهد اولیه حاکی از آن است که مقتول پیش از کشته شدن با عامل یا عاملان جنایت درگیر شده است. به گفته این رسانه‌ها، آثار این درگیری به وضوح بر روی بدن فرد کشته‌شده دیده می‌شود و همین موضوع یکی از محورهای اصلی تحقیقات پلیس و دستگاه قضایی مکزیک به شمار می‌رود.

مقامات محلی تاکنون هویت مقتول و انگیزه احتمالی این قتل را اعلام نکرده‌اند و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان حادثه ادامه دارد.

کشف این جسد در نزدیکی ورزشگاه محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در حالی رخ داده است که تیخوانا یکی از شهرهای مرزی مکزیک محسوب می‌شود و نیروهای امنیتی این شهر تحقیقات گسترده‌ای را درباره این پرونده آغاز کرده‌اند.