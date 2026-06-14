۸۵ درصد گندم در شرق مازندران خریداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری صبح یکشنبه در نشست با نماینده مردم شرق استان در مجلس مازندران با ارائه آماری از عملکرد خرید تضمینی استان اظهار داشت: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل گندم خریداری‌شده در استان، مربوط به حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه است.

وی افزود: شهرستان بهشهر به تنهایی بیش از ۶۰ درصد سهم دارد که نشان از ظرفیت بالای این منطقه در تولید محصولات راهبردی دارد.

جعفری همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت وجوه گندمکاران افزود: خوشبختانه دولت با رویکرد مثبت، پرداخت مطالبات را به صورت مستمر در دستور کار قرار داده است.

غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با ابراز رضایت از روند بی‌دغدغه خرید تضمینی گندم، از عملکرد میدانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران تقدیر و تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران بدون وقفه ادامه دارد.

شریعتی قول مساعد داد که از تمام ظرفیت قانونی و نظارتی مجلس برای پیگیری مطالبات گندمکاران تا حصول نتیجه نهایی استفاده کند.