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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

خداداد: چارت اداری محیط زیست جوابگوی حراست از حیات‌وحش مهدیشهر نیست

خداداد: چارت اداری محیط زیست جوابگوی حراست از حیات‌وحش مهدیشهر نیست

مهدیشهر- فرماندار مهدیشهر با اشاره به حضور گونه‌های ارزشمند جانوری در دو منطقه حفاظت‌شده این شهرستان، کمبود نیرو و ضعف چارت اداری را بزرگترین مانع پیش روی حفاظت مؤثر از حیات‌وحش دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد صبح یکشنبه در دیدار با معاون های اداره کل محیط زیست پیرامون معارفه رئیس جدید محیط زیست مهدیشهر در محل دفتر فرمانداری به تنوع گونه های زیستی و جانوری این شهرستان تاکید کرد و افزود: وجود دو منطقه حفاظت شده نیازمند توجه ویژه برای حراست هر چه بیشتر است.

وی ادامه داد: این مهم می طلبد تا برای حفاظت مطلوب تر از حیات وحش منطقه چارت اداری محیط زیست این شهرستان توسعه یافته و نیروی انسانی آن تقویت شود.

فرماندار مهدیشهر به لزوم توسعه فضاهای فیزیکی محیط زیست در شهرستان تاکید داشت و اضافه کرد: گسترش این اداره می تواند منتهی به خدمات رسانی مطلوب تر شود.

خداداد خواستار استقرار مسئولان مناطق حفاظت شده در مهدیشهر شد و تصریح کرد: انتظار می رود حداقل نمایندگانی از آن ها در اداره محیط زیست شهرستان حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: فرمانداری در راستای پیشرفت و توسعه محیط زیست شهرستان اعلام حمایت همه جانبه دارد با امید به اینکه بتواند موجب ارتقا حفاظت و خدمات دهی بیشتر در منطقه شود.

به گزارش مهر، در این نشست از زحمات بهنام رئیس اداره محیط زیست مهدیشهر تقدیر و نصیری به عنوان جایگزین او معارفه شد.

کد مطلب 6859486

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