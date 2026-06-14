مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با مهر با اشاره به پروژههای عمرانی درحال اجرای پایتخت گفت: در این دوره مدیریت شهری، پروژههای بزرگی در حال اجرا یا تکمیل است؛ از جمله ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) که پس از سالها دوباره در مسیر اجرا قرار گرفته، پروژه فتح که به بهرهبرداری رسید، پروژه زیرگذر میدان سپاه که در آستانه افتتاح قرار دارد و پروژه تعاون در بزرگراه حکیم که در حال انجام است.
پیرهادی خاطرنشان کرد: این پروژهها نمونهای از طرحهای عمرانی در دست اجرای شهر تهران هستند و تعداد زیادی پروژه دیگر نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند که بخشی از آنها تا پایان سال و بخشی دیگر در سالهای آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی افزود: آزادراه شهید شوشتری یکی از پروژههای مهم و بزرگ شهر تهران محسوب میشود که به دلیل حجم بالای عملیات عمرانی، وسعت کار و شرایط اجرایی، اجرای آن زمان زیادی را به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد : این پروژه بیش از ۹ کیلومتر طول دارد و در محدوده شرق تهران اجرا شده است؛ مسیری که میتواند علاوه بر کاهش بار ترافیکی، در بهبود شرایط محیط زیستی منطقه نیز موثر باشد، چرا که با کاهش حجم تردد و آلایندهها، وضعیت این محدوده بهبود پیدا خواهد کرد.
پیرهادی با اشاره به نقش این آزادراه در شبکه حملونقل شهری گفت: شهید شوشتری بخشی از کمربند شرقی تهران است که میتواند به سایر کمربندهای شهری متصل شود و در توسعه شبکه بزرگراهی پایتخت نقش موثری ایفا کند.
معارضین؛ عامل طولانی شدن پروژه
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره علت طولانی شدن روند ساخت این پروژه بیان کرد: آزادراه شهید شوشتری با معارضین مختلفی روبهرو بود و در بخشهایی از مسیر، مشکلات مربوط به زمین و جابهجایی معارضین وجود داشت که رفع آنها فرآیندی دشوار بود.
وی ادامه داد: حل این مشکلات و فراهم کردن شرایط لازم برای ادامه عملیات اجرایی، یکی از اقدامات مهم در دوره اخیر مدیریت شهری بود که باعث شد پروژه پس از سالها به مرحله بهرهبرداری برسد.
پیرهادی تأکید کرد: در کنار موضوع معارضین، اجرای چنین پروژهای با این حجم از عملیات عمرانی، نیازمند اقدامات گسترده فنی و اجرایی بود که در نهایت با تکمیل مراحل مختلف، آماده بهرهبرداری شد.
تاثیر آزادراه بر ترافیک و محیط زیست شرق تهران
پیرهادی با اشاره به اثرات بهرهبرداری از آزادراه شهید شوشتری اظهار کرد: این پروژه میتواند رضایتمندی شهروندان تهران را به همراه داشته باشد و با کاهش حجم ترافیک در مسیرهای پرتردد، به روانتر شدن حرکت خودروها کمک کند.
وی افزود: کاهش آلایندهها، بهبود شرایط محیط زیستی منطقه، کاهش زمان سفر و ایجاد دسترسی بهتر برای شهروندان از جمله دستاوردهای این پروژه خواهد بود.
نظر شما