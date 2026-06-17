خبرگزاری مهر، گروه استانها: طبس، شهری که نامش با زیارت، معادن و ظرفیتهای کمنظیر طبیعی گره خورده، امروز در نقطهای قرار گرفته که میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه خراسان جنوبی و حتی شرق کشور تبدیل شود.
از قرار گرفتن در جایگاه چهارمین شهر زیارتی کشور و سومین ژئوپارک جهانی ایران گرفته تا برخورداری از بزرگترین ناحیه زغالی کشور، ظرفیتهای گسترده گردشگری، انرژیهای تجدیدپذیر و کشاورزی، همگی نشان میدهد این شهرستان نقشی فراتر از یک منطقه جغرافیایی در معادلات توسعه دارد.
در سالهای اخیر، همزمان با تلاش برای تکمیل زیرساختها و اجرای پروژههای عمرانی، توجه به توسعه صنایع، جلوگیری از خامفروشی، تأمین آب پایدار و ارتقای خدمات آموزشی و درمانی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مجموعه این اقدامات، چشماندازی جدید برای طبس ترسیم کرده، شهری که میکوشد با تکیه بر ظرفیتهای منحصر به فرد خود، سهم بیشتری در توسعه استان و کشور ایفا کند.
برای بررسی ظرفیتها، فرصتها، چالشها و مهمترین اقدامات انجام شده در مسیر توسعه این شهرستان، گفتگویی با علی اشرفیان، معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه شهرستان طبس داشتهایم.
* ابتدا خواهش میکنم معرفی اجمالی از شهرستان طبس داشته باشید.
شهرستان طبس به عنوان چهارمین شهر زیارتی کشور و سومین ژئوپارک جهانی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
طبس وسیعترین شهرستان کشور از نظر مساحت است و به واسطه زیرساختهای جادهای، ریلی و هوایی و همچنین برخورداری از جاذبههای طبیعی و بکر، سالانه پذیرای میلیونها زائر، مسافر و گردشگر است.
طبس به عنوان بهشت زمینشناسی و بهشت معادن ایران شناخته میشود. ۷۶ درصد ذخایر زغالسنگ کشور، اعم از زغال حرارتی و ککشو، در این شهرستان قرار دارد و بزرگترین ناحیه زغالی ایران محسوب میشود.
همچنین ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی و بادی وجود دارد.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین چالشهای شهرستان، موضوع تأمین آب پایدار است که با توسعه شهرستان و افزایش جمعیت و فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
طبس میتواند به عنوان پیشران توسعه استان خراسان جنوبی نقشآفرینی کند.
در حوزه کشاورزی چه ظرفیتهایی وجود دارد؟
در حال حاضر محصولات متنوعی در شهرستان تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود. زردآلو با ۸۱ هکتار و تولید سه هزار و ۵۰۰ تن، خیار با ۱۵ هکتار، هندوانه با ۲۰ هکتار، خربزه با ۱۶۰ هکتار، جو با هزار و ۳۵۰ هکتار، گندم با هزار و ۲۰۰ هکتار و گلرنگ با ۱۶ هکتار از جمله محصولات این شهرستان هستند. برنامه ما توسعه کشتهای گلخانهای و آبزیپروری است.
در یک سالی که مسئولیت فرمانداری ویژه شهرستان طبس را برعهده دارید، چه اقداماتی در حوزه توسعه انجام شده است؟
در طول یک سال گذشته، اقدامات ارزشمند متعددی توسط دولت چهاردهم در شهرستان طبس انجام شده است.
با توجه به محدودیت منابع آبی، اصلاح الگوی کشت و توسعه کشتهای گلخانهای در دستور کار قرار گرفته است.
در همین راستا، با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، ایجاد شهرک گلخانهای در بخش دستگردان و منطقه کوریت برنامهریزی شده است
توسعه آبزیپروری هم در دستور کار قرار دارد و با استفاده از ظرفیت استخرهای کشاورزی، برنامههای آموزشی و ترویجی برای رونق این بخش در حال انجام است.
در حوزه راهها و زیرساختها چه اقداماتی انجام شده است؟
محور توسعه شهرستان طبس، گردشگری است و توسعه حمل و نقل نقش مهمی در این زمینه دارد که در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.
در حال حاضر شهرستان طبس به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است.
۷۰ کیلومتر از راههای شهرستان دوبانده شده و ۹۶ کیلومتر دیگر در دست اجرا قرار دارد. در حوزه ریلی، اداره کل راهآهن شرق کشور مستقر در طبس رتبه برتر جابهجایی بار را کسب کرده است.
همچنین قطار «حرم تا حرم» از حرم حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) تا حرم مطهر امام رضا(ع) راهاندازی شده و در تلاش هستیم یک رام قطار دیگر نیز به آن اضافه شود.
یکی از مهمترین برنامههای شهرستان، جلوگیری از خامفروشی و توسعه صنایع میانی و پاییندستی زغالسنگ است.
از اقدامات انجام شده در سایر حوزهها هم بفرمایید.
با توجه به توسعه گسترده نهضت ملی مسکن در طبس، تأمین آب پایدار ضروری بود. طرح آبرسانی با ظرفیت ۱۰۰ لیتر بر ثانیه اجرا و چند حلقه چاه وارد مدار شد. همچنین مخزن دو هزار مترمکعبی دیهوک تکمیل شد.
بیش از ۳۰ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی انجام گرفت. گازرسانی به ۳۰ واحد صنعتی و تولیدی از اقدامات مهم دولت در شهرستان بوده است
بزرگترین پایگاه امداد و نجات معادن کشور با حضور وزیر صمت در طبس به بهرهبرداری رسید تا ارتقای ایمنی معادن محقق شود.
احداث کارخانه بزرگ زغالشویی با پیشرفت ۹۵ درصدی از جمله اقدامات مهم انجام شده است.
یکی از پروژههای مهم و معطلمانده ۱۷ ساله، نیروگاه حرارتی زغالسنگسوز طبس است که با پیگیریهای انجام شده، مراحل نهایی خود را طی میکند. این نیروگاه با ظرفیت ۱۳۰۰ مگاوات، نقش مهمی در جبران ناترازی انرژی کشور خواهد داشت.
اخذ ماده ۲۳ برای توسعه بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس پیگیری شبانهروزی شدن پلیکلینیک تأمین اجتماعی، راهاندازی پایگاه امداد و نجات دیگرستم از اقدامات انجام شده در حوزه سلامت است.
۱۵ مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی صادر شده که تاکنون ۱۲ مگاوات آن به بهرهبرداری رسیده است.
در قالب نهضت عدالت در توسعه فضاهای آموزشی، ۱۱ پروژه آموزشی در شهرستان تعریف و ۹۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. همچنین سه پروژه به بهرهبرداری رسیده است.
دو پروژه دیگر در طبس و منطقه فعّالان در آستانه افتتاح قرار دارد.
طبس یکی از قطبهای تولید سبزی است. برای فرآوری و صنایع تبدیلی چه برنامهای وجود دارد؟
تولید سبزی در طبس بسیار رونق دارد و به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب، محصولات به صورت ارگانیک و در فضای باز تولید میشوند.
سبزی شهرستان علاوه بر سراسر کشور، به خارج از کشور نیز صادر میشود و محصول شوید طبس صادرات خارجی دارد.
در حوزه صنایع تبدیلی نیز واحدهای متعددی در شهرک صنعتی و برخی روستاها فعال هستند و عملیات خشککردن، فرآوری و بستهبندی محصولات را انجام میدهند. همچنان برنامهریزی برای توسعه این بخش ادامه دارد.
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