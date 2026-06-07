به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری ظهر یکشنبه در نشست شورای هیئات مذهبی مازندران با نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: طبق تصمیم اولیه، روند تظاهرات و اجتماعات خیابانی مانند روال قبلی از ابتدای محرم ادامه خواهد داشت و برنامه اصلی از پنجشنبه ششم محرم به بعد اجرایی می‌شود.

باقری با اعلام اینکه شعار محتوایی امسال به صورت رسمی در کل کشور اعلام شده است، افزود: در استان مازندران هیئت مذهبی در سامانه سمپاد ثبت شده و فعال هستند و حدود ۵ هزار هیئت دیگر نیز در قالب روضه‌های خانگی فعالیت می‌کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به حضور موکب‌های خدمت، ایستگاه‌های صلواتی و انجام فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در کنار دسته‌های عزاداری تصریح کرد: هیئات مذهبی استان در یک نقطه مشخص از هر شهر تجمع حماسی خواهند داشت و در این اجتماعات، تصویر امام و شهدا را همراه با دسته‌ها حمل می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فضای مراسم امسال، تلفیقی از حال و هوای انقلابی و معنوی خواهد بود و از تمام هیئات خواست تا در کنار برنامه‌های سنتی، به حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین توجه ویژه داشته باشند.