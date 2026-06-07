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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

اجتماعات حماسی هیئات مذهبی در مازندران برپا می‌شود

اجتماعات حماسی هیئات مذهبی در مازندران برپا می‌شود

ساری- رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران از برنامه‌ریزی برای برگزاری اجتماعات حماسی هیئات در کنار دسته‌های عزاداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری ظهر یکشنبه در نشست شورای هیئات مذهبی مازندران با نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: طبق تصمیم اولیه، روند تظاهرات و اجتماعات خیابانی مانند روال قبلی از ابتدای محرم ادامه خواهد داشت و برنامه اصلی از پنجشنبه ششم محرم به بعد اجرایی می‌شود.

باقری با اعلام اینکه شعار محتوایی امسال به صورت رسمی در کل کشور اعلام شده است، افزود: در استان مازندران هیئت مذهبی در سامانه سمپاد ثبت شده و فعال هستند و حدود ۵ هزار هیئت دیگر نیز در قالب روضه‌های خانگی فعالیت می‌کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به حضور موکب‌های خدمت، ایستگاه‌های صلواتی و انجام فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در کنار دسته‌های عزاداری تصریح کرد: هیئات مذهبی استان در یک نقطه مشخص از هر شهر تجمع حماسی خواهند داشت و در این اجتماعات، تصویر امام و شهدا را همراه با دسته‌ها حمل می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فضای مراسم امسال، تلفیقی از حال و هوای انقلابی و معنوی خواهد بود و از تمام هیئات خواست تا در کنار برنامه‌های سنتی، به حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین توجه ویژه داشته باشند.

کد مطلب 6852847

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