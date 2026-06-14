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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

توزیع بیش از ۲۰۰ تن کالای اساسی در ملارد

توزیع بیش از ۲۰۰ تن کالای اساسی در ملارد

ملارد- معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ملارد از توزیع بیش از ۲۰۰ تن کالای اساسی در سطح این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار ملارد به ریاست سلطانی برگزار شد و آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، روند نظارت بر بازار و عملکرد دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ملارد در این نشست بر اهمیت تأمین مستمر کالاهای مورد نیاز شهروندان و تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد.

در این جلسه، آخرین اقدامات کمیته اقدام مشترک در زمینه تأمین، جذب و توزیع کالاهای اساسی و همچنین روند نظارت بر بازار، عرضه کالاها و رسیدگی به تخلفات صنفی بررسی و گزارش دستگاه‌های عضو ارائه شد.

بر اساس گزارش مطرح شده در این نشست، از ابتدای سال جاری بیش از ۲۰۰ تن کالای اساسی شامل مرغ، گوشت و برنج در سطح شهرستان ملارد توزیع شده است.

همچنین طبق گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، از ابتدای سال جاری بیش از ۲ هزار و ۸۲۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که برای ۲۴۸ واحد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

در ادامه جلسه، وضعیت نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و روند رسیدگی به پرونده‌های صنوف متخلف در تعزیرات حکومتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه شده، از ابتدای سال جاری ۷ هزار و ۴۱۳ بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده که در نتیجه آن ۳۷ واحد متخلف پلمب، ۸۲۰ اخطار بهداشتی صادر و ۳ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد معدوم شده است.

اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان ملارد در پایان بر استمرار نظارت‌ها، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و برخورد با تخلفات صنفی و بهداشتی تأکید کردند.

کد مطلب 6859655

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