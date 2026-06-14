توزیع بیش از ۲۰۰ تن کالای اساسی در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار ملارد به ریاست سلطانی برگزار شد و آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، روند نظارت بر بازار و عملکرد دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری ملارد در این نشست بر اهمیت تأمین مستمر کالاهای مورد نیاز شهروندان و تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد.
در این جلسه، آخرین اقدامات کمیته اقدام مشترک در زمینه تأمین، جذب و توزیع کالاهای اساسی و همچنین روند نظارت بر بازار، عرضه کالاها و رسیدگی به تخلفات صنفی بررسی و گزارش دستگاههای عضو ارائه شد.
بر اساس گزارش مطرح شده در این نشست، از ابتدای سال جاری بیش از ۲۰۰ تن کالای اساسی شامل مرغ، گوشت و برنج در سطح شهرستان ملارد توزیع شده است.
همچنین طبق گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، از ابتدای سال جاری بیش از ۲ هزار و ۸۲۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند که برای ۲۴۸ واحد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.
در ادامه جلسه، وضعیت نظارتهای بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و روند رسیدگی به پروندههای صنوف متخلف در تعزیرات حکومتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه شده، از ابتدای سال جاری ۷ هزار و ۴۱۳ بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده که در نتیجه آن ۳۷ واحد متخلف پلمب، ۸۲۰ اخطار بهداشتی صادر و ۳ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد معدوم شده است.
اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان ملارد در پایان بر استمرار نظارتها، تأمین بهموقع کالاهای اساسی و برخورد با تخلفات صنفی و بهداشتی تأکید کردند.
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