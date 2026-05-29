  1. استانها
  2. بوشهر
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

بهبهانی: ۱۸۱ پرونده تخلف صنفی در بوشهر تشکیل شد

بهبهانی: ۱۸۱ پرونده تخلف صنفی در بوشهر تشکیل شد

بوشهر-مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از انجام بیش از ۳۹۰ بازرسی و تشکیل ۱۸۱ پرونده تخلف صنفی از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت‌ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاووس بهبهانی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان این بخش در مقابله با اخلال‌گران و بدخواهان نظام و عملکرد دستگاه نظارتی در حفظ امنیت غذایی و تنظیم بازار گفت: در برهه‌ای که کشور با فشارها و تهدیدهای گسترده برای ایجاد بحران در تأمین کالاهای اساسی مواجه بود، با هوشیاری بازرسان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، مانع از هرگونه اختلال در بازار و تأمین نیازهای ضروری مردم شدیم.

وی با ارائه آماری از فعالیت‌های نظارتی از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه بیان کرد: در این مدت، مجموعاً سه هزار و ۹۰ عملیات بازرسی و نظارت بر بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی انجام شده است، همزمان، نظارت ویژه‌ای بر توزیع اقلام تنظیم بازار شامل ۳۲۰ تن برنج، ۱۶۰ تن روغن، ۲۲۰ تن شکر و ۴۶۰ تن مرغ منجمد صورت پذیرفت.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی استان بوشهر افزود: بر اساس مستندات به‌دست‌آمده، ۱۸۱ پرونده تخلف صنفی تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

بهبهانی از کشف سه فقره قاچاق کالا در این مدت خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد: دو فقره از این موارد مربوط به کشف ۱۷۹ رأس دام سبک (بره نر پرواری) است که طی دو عملیات میدانی توسط بازرسان سازمان و با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی توقیف شد.

وی ادامه داد: این دام‌ها که با هدف قاچاق به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حال انتقال بودند، پس از طی مراحل قانونی و دستور مراجع قضایی، به کشتارگاه‌های استان ارسال و گوشت آن‌ها جهت توزیع در بازار عرضه شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی افزود: فقره سوم نیز مربوط به کشف ۴۹ کیسه آرد دولتی بود که پس از ضبط، به شرکت غله استان تحویل داده شد.

بهبهانی در پایان با اعلام مجموع ارزش ریالی تخلفات کشف‌شده، گفت: این رقم معادل ۴۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال است که از این مقدار، ۳۰ میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریال مربوط به کالاهای قاچاق و ۱۷ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال متعلق به سایر تخلفات صنفی بوده است.

وی بر اهمیت استمرار نظارت‌ها و همکاری مشترک با دستگاه‌هایی نظیر اداره کل تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی و شبکه بهداشت تأکید و خاطرنشان کرد: این هم‌افزایی نقش حیاتی در صیانت از امنیت غذایی، تنظیم بازار، مقابله با سودجویان و حفظ حقوق مردم ایفا می‌کند. امیدواریم با تداوم این تلاش‌ها، شاهد ثبات و آرامش بیشتر در بازار کالاهای اساسی باشیم.

کد مطلب 6844017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها