زکریا اشکپور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز جزارش غرق‌شدگی یک مرد ۲۵ ساله در آببندان روستای وسطی‌کلا (شهرستان قائمشهر) به مرکز ارتباطات اورژانس استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد، اما هنگام ورود تیم امدادی، فرد مورد نظر توسط نیروهای محلی از آب خارج شده بود و متأسفانه هیچ‌گونه علائم حیاتی نداشت.

اشکپور ادامه داد: کارشناسان اورژانس اقدامات پیشرفته احیای قلبی-ریوی را در داخل آمبولانس و سپس در بیمارستان انجام دادند، اما این تلاش‌ها بی‌ثمر ماند و جوان قائمشهری جان خود را از دست داد.

سخنگوی اورژانس مازندران در پایان با ابراز تأسف از این حادثه، هشدار داد: آببندان‌های کشاورزی مکان‌های ایمنی برای شنا نیستند و شهروندان باید از هرگونه تردد و شنا در این مناطق خودداری کنند. علت دقیق حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.