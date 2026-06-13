از نژادپرستی رژیم صهیونیستی تا نفاق غرب؛ وقتی فلسطینیان تاوان می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا با وجود نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و حتی پس از توهین و تحقیر شهروندان اروپایی شرکت کننده در ناوگان صمود ۲ توسط ایتمار بن گویر در برابر دوربین‌ها موضع قاطعی در قبال تل‌آویو در پیش نگرفته‌اند.

در حالی که خشم بسیاری از دولت‌های جهان نسبت به رفتار نژادپرستانه وزیر صهیونیست با فعالان ناوگان جهانی صمود که عازم غزه بود، رو به افزایش است، کشورهای اتحادیه اروپا اصرار دارند که این حادثه و بسیاری موارد مشابه آن را رفتاری «فردی» تلقی کنند که بیانگر ماهیت رژیم صهیونیستی و نظام سیاسی حاکم بر آن نیست. آنها به همین بهانه مدعی هستند که نیازی به اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه سیستمی که رفتار بن گویر را به عنوان بخشی از یک دستور کار رسمی حاکمیتی پذیرفته و حمایت می‌کند، نمی‌بینند.

رهبران اروپایی از مدت‌ها پیش تبلیغات مبتنی بر دموکراتیک بودن رژیم صهیونیستی در منطقه ای مملو از «دیکتاتوری‌های شرقی عقب‌مانده» را ترویج می‌دادند و این رژیم را «امتداد فرهنگ لیبرال دموکراتیک غربی» قلمداد می‌کردند. به همین علت تل آویو از دیرباز همواره مورد حمایت و پشتیبانی رهبران غرب قرار داشته است و آنها به بهانه «دفاع از خود» به رژیم صهیونیستی حق تأمین تمام عوامل برتری نظامی و سیاسی و اعمال خشونت بر دیگران را می دهند.

پس از آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، رهبران غربی از حمایت بی‌قید و شرط تل آویو دست نکشیدند و گرچه مواضعی لفظی و کلامی به نفع فلسطینیان مطرح کردند، ما همچنان به حمایت‌های عملی خود به رژیم صهیونیستی ادامه داده و روابط پنهان و پیدای خود با اسرائیل را تقویت کردند.

توجیهات رهبران غربی در مورد تارهای برخی صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی در حالی است که برخی رسانه‌های صهیونیستی نیز این رفتارها را غیر قابل توجیه می‌دانند. «آراد نیر» سردبیر اخبار خارجی کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات این رژیم گفت: «اسرائیل خشن‌ترین بازیگر در جهان بوده و یک حاکمیت قاتل زنجیره‌ای است». با این وجود غرب همچنان از تغییر الگوی سنتی و سهل‌گیرانه خود در برخورد با اسرائیل خودداری می‌کند.

حتی زمانی که اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم‌ها علیه شخصیت‌های صهیونیست به دلیل خشونت فزاینده شهرک‌نشینان تحت حمایت کابینه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری بحث می‌کرد، گزارشی از وب‌سایت «پولیتیکو» فاش کرد که اتحادیه اروپا نام بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل و ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی را از لیست تحریم‌های احتمالی حذف کرده است. این اقدام نشان‌دهنده عقب‌نشینی اروپا از اقداماتی است که شخصیت‌های افراطی اسرائیلی را هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی در سایه سهل انگاری‌های کشورهای اروپایی، همچنان بر رفتار بی‌بند و بار خود اصرار دارد و رهبران غرب را در تنگنا قرار داده و آن‌ها را در برابر ملت‌هایشان شرمنده کرده است. اتحادیه اروپا امروز خود را در بحبوحه یک بحران «اخلاقی و دیپلماتیک» بی‌سابقه می‌بیند، زیرا به محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها علیه شهروندان خود عادت ندارد، لذا تلاش می‌کند تمام اتهامات را متوجه بن گویر وزیر افراطی صهیونیست کرده و حاکمیت رژیم صهیونیستی را از این رفتارها مبرا بداند.

نگاهی به مواضع سیاستمداران رسمی اروپایی یا مطبوعات اروپایی که به حادثه بن گویر پرداختند، نشان می‌دهد که هیچ کدام از آنها ارتباطی بین رفتار بن گویر و سیاست رسمی کابینه رژیم صهیونیستی قائل نیستند. آنها با رفتارهای منافقانه و استانداردهای دوگانه، همچنان به حمایت خود از رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند و مشارکت استراتژیک خود را با این رژیم در زمینه‌های نظامی، تجاری و علمی تقویت می‌کنند.

کشورهای اروپایی با رفتار شتاب زده خود در محکوم کردن اقدامات بن‌گویر می‌خواستند این گونه وانمود کنند که هرچند بن گویر وزیر و شریک در ائتلاف راست‌گرای افراطی صهیونیستی است، اما رفتار او یک ناهنجاری فردی است که نمایانگر خشونت و سرکوبگری در کابینه رژیم صهیونیستی نیست.

کشورهای اتحادیه اروپا، در برابر خشم جهانی نسبت به رفتار نژادپرستانه بن گویر، چاره‌ای جز کارگردانی یک سناریوی ظاهرا خصمانه دیپلماتیک را در پیش گرفته و مدعی توبیخ سفرای رژیم صهیونیستی نسبت به این رفتار شدند و ممنوعیت ورود بن‌گویر به خاک خود را اعلام کردند.

این اقدام بسیار کوچک و سهل انگارانه نشان می‌دهد که اروپا از پوشش «نفاق آلود» تاریخی‌اش در مورد محاکمه رژیم صهیونیستی نسبت به تجاوزاتش و اعمال تحریم‌های واقعی علیه این رژیم ارج نمی‌شود، تمام اقداماتی که در این رابطه انجام می‌شود «یک نمایش دیپلماتیک» برای تخلیه خشم بین‌المللی ناشی از رفتارهای نژادپرستانه اسرائیل است.

المیادین در پایان تصریح می کند که این یک معادله برد- برد برای تمامی طرف های حاضر است. اتحادیه اروپا به ظاهر نقش خود را در ابراز خشم نسبت به رفتارهای نژادپرستانه یک وزیر صهیونیست ایفا کرده است. کابینه رژیم صهیونیستی نیز با غیرمرتبط دانستن رفتارهای بن گویر با فضای عمومی داخل کابینه، ادعاهای پوشالی خود در مورد دموکراتیک بودن و پیشبرد سیاست های همزیستی سالمت آمیز را تکرار می‌کند و در این میان، ایتمار بن گویر با به راه انداختن این کارزار نمایشی، قدرت بیشتری در میان محافل تندرو و راست‌گرایان صهیونیست به دست می‌آورد و خود را به عنوان «نماد منطق قدرت یهودی» نشان می‌دهد. در این میان، این مردم فلسطین هستند که بهای نفاق اروپا و تکبر رژیم صهیونیستی را می‌پردازند.