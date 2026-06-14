به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، یازدهمین جلسه «میز تخصصی رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ به ریاست عسکریان، سرپرست ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزار شد.
در این نشست گزارشی تحلیلی از روند جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۵۹ میلادی تاکنون ارائه شد.
این گزارش با استناد به دادههای پایگاه استنادی اسکوپوس، به بررسی و مقایسه تطبیقی وضعیت علمی ایران با کشورهای منطقه و برخی کشورهای پیشرو جهان پرداخت.
در ادامه جلسه، اعضای حاضر ضمن بررسی روند رشد علمی کشور، چالشها و موانع پیشروی توسعه علمی ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
همچنین الزامات تحقق «خیزش علمی» و ارتقای جایگاه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در نظامهای رتبهبندی بینالمللی از دیگر محورهای این نشست تخصصی بود.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، مقرر شد در نشستهای آینده و با بهرهگیری از یافتههای سیاستی گزارش ارائهشده و مطالعات کارشناسی پیشین، بسته سیاستی جامع حوزه رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تدوین و نهایی شود.
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