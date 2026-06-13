به گزارش خبرنگار مهر وحید خیرآبادی عصر شنبه در کارگاه مدیریت راهبردی حریق با رویکرد مرکز عملیات اضطراری گفت: آتش‌سوزی از ابتدای تشکیل مناطق حفاظت شده در دهه ۳۰ شمسی همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مدیریت مناطق مطرح بوده است.

وی افزود: سرعت تغییرات اقلیمی و تغییر کاربری‌ها باعث شده خسارات آتش‌سوزی به گونه‌ای شود که مثلاً در پارک ملی گلستان تا پیش از سال ۱۴۰۳ حریق در مقیاس ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر مربع کنترل می‌شد اما در سال ۱۴۰۳ مجبور شدیم از چند فروند بالگرد هیروشیما استفاده کنیم.

خیرآبادی تأکید کرد: ایران با توجه به تنوع زیستی غنی و قدمت جنگل‌ها از دوران سوم زمین‌شناسی از نظر تنوع زیستی در جهان منحصربه‌فرد است و آمار سال گذشته نشان می‌دهد استان کهگیلویه و بویراحمد با بیش از هزار هکتار مساحت سوخته رتبه یک کشور را داشته و جزو استان‌های بحرانی محسوب می‌شود و استان فارس رتبه دوم و استان کرمانشاه رتبه سوم را داشته است.

مدیرکل دفتر امور زیستگاه‌ها تصریح کرد: در مناطق حفاظت شده، استان کرمانشاه در سال گذشته پنج هزار و ۷۹۹ هکتار حریق داشته، استان فارس چهار هزار و ۵۰۰ هکتار، خوزستان بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار و لرستان نیز مناطق وسیعی دچار آتش‌سوزی شده است و در استان‌های شمالی فقط پارک ملی گلستان وضعیت بحرانی داشت.

وی با اشاره به عوامل حریق گفت: جاده‌سازی عامل اصلی است و پس از آن عوامل انسانی قرار دارد، همچنین میانگین دمای کشور حدود یک و نیم تا دو درجه سانتیگراد نسبت به میانگین بلندمدت افزایش یافته و بارش‌های مؤثر در فصول حساس کاهش پیدا کرده است و تغییر حرفه‌ای منابع سوختی در مناطق و ساختار زمین‌شناسی نیز مزید بر علت شده است.

خیرآبادی در ادامه اظهار داشت: باید در پارادایم مدیریت حریق تغییر ایجاد کنیم و رویکرد ما نباید صرفاً مقابله مستقیم با آتش باشد. ورود به منطقه برای اطفای حریق باید آخرین مرحله باشد، همچنین پیش از آن باید موانع ظرفیت ایجاد کنیم، یعنی با آگاهی‌بخشی و آموزش و با استفاده از کوچکترین ظرفیت‌های محلی مثل چوپانان، دامداران و بومیان منطقه، نخستین اطلاعات را در زمان طلایی دریافت کنیم و سپس سریعاً وارد عمل شویم.

مدیرکل دفتر امور زیستگاه‌ها و مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم این نشست دو روزه که رویکردی علمی دارد و برای اولین بار با نگاه فرابخشی برگزار شده است بتواند نتایج مطلوبی در زمینه ظرفیت‌سازی و هماهنگی میان دستگاه‌ها به همراه داشته باشد.