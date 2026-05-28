مهران امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جنگل های هیرکانی یکی از قدیمی ترین و با ارزش ترین اکوسیستم طبیعی ایران است اظهارکرد: شکل گیری جنگل های هیرکانی با بیش از ۲۵ میلیون سال قدمت، به دوران سوم زمین شناسی بر می گردد.

وی با بیان اینکه جنگل فندوقلو زیستگاه بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری نادر و بومی است بیان کرد: این جنگل‌ انواع مختلفی از گیاهان را در بر گرفته که گونه های غالب آن را راش، ممرز، فندق، بلوط و ازگیل تشکیل می دهد.

فرماندار شهرستان نمین با تاکید بر تاثیر جنگل های هیرکانی بر تعادل اکوسیستم خاطر نشان کرد: این جنگل ها با پوشش گیاهی متراکم و تنوع بالای گونه ها نقش به سزایی در تثبیت خاک، جذب آب باران و حفظ منابع آب زیرزمینی دارند و از طریق تبادل حرارتی، به تنظیم دمای محیط کمک می کنند.

قطع بی رویه درختان جنگلی به قصد تجارت

وی با تاکید بر اینکه بهره‌برداری از این منابع باید به گونه‌ای باشد که موجب آسیب به اکوسیستم جنگل های فندوقلو نشود تصریح کرد: خشکسالی از یک طرف و قطع بی رویه درختان جنگلی به قصد تجارت از طرف دیگر جانی برای جنگل های فندوقلو نگذاشته است.

امانی استفاده از فناوری های نوین برای نظارت بر جنگل ها را ضروری دانست و افزود: تنها یک دوربین پایش برای نظارت بر جنگل در شهرستان نمین نصب شده است که باید مدیریت منابع طبیعی شهرستان نمین برای نصب دوربین های بیشتر اقدام کنند.

پروژه احیا و حصارکشی

فرماندار نمین از بستن راه های فرعی جنگل خبر داد و گفت: مدیریت منابع طبیعی شهرستان نمین برای جایگزینی قسمت های آسیب دیده جنگل، اقدام به انجام عملیات پروژه احیا و حصارکشی منطقه احیا شده کند.

وی با بیان اینکه قالب آتش سوزی ها در جنگل توسط افراد مجهول الهویه به قصد تجارت زغال انجام می شود افزود: منابع طبیعی شهرستان نمین باید نسبت به آموزش جوامع محلی برای مهار آتش سوزی اقدام کند که تاکنون در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته است.

امانی رشد بی رویه کوره های تولید زغال را زنگ خطر برای جنگل های هیرکانی عنوان و ادامه داد: یکی از عوامل قطع درختان جنگل را بیکاری عنوان می کنند که به نظر درست نیست چرا که جنگل ظرفیت های اقتصادی زیادی در حوزه کشاورزی و دامداری دارد و سود بالای فروش زغال و درختان جنگل عامل اصلی قطع درختان است.

وی با اشاره به اینکه عوامل پاسگاه منابع طبیعی شهر آبی بیگلو به صورت شبانه روزی در عرصه های ملی و جنگلی حضور مستمر دارند تصریح کرد: کوره های زغال را اکیپ های پیاده در منطقه کنترل می کنند و در صورت مشاهده کوره فعال به مراجع قضائی معرفی می کنند.

امانی همکاری بین منابع طبیعی شهرستان، تشکل های مردم نهاد محیط زیستی، جوامع محلی برای حفاظت از جنگل های هیرکانی ضروری دانست و افزود: احسان نهال برای اموات در شهرستان نمین در حال رواج است و با اجرای این استراتژی‌ها می‌توان پایداری جنگل های شهرستان را در طولانی‌مدت تضمین کرد.

فرماندار شهرستان نمین افزود: کارخانه های تولیدی در سطح استان و شهرستان که مواد اولیه مصرفی آن ها چوب است. نگاه مسئولانه به حفظ و پایداری جنگل های هیرکانی داشته باشند و اعتباری برای کاشت و احیای جنگل ها اختصاص دهند تا نسل های آینده هم از این نعمت خدادادی بهره مند شوند.

وی به نقش مؤثر مردم در حفظ و نگهداری جنگل اشاره و بیان کرد: به علت پراکندگی سطح منابع طبیعی، کم بودن تعداد کارکنان نیروهای حفاظتی، دست یاری به طرف مردم دراز می کنیم تمامی گردشگران، جنگل نوردان و کوهنوردان در صورت مشاهده هر گونه تخریب در جنگل موضوع را گزارش دهند.