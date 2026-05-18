«شکنجه‌ سیستماتیک» اسیران فلسطینی در زندان های رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که موارد شکنجه و بدرفتاری با اسیران فلسطینی در اسرائیل به‌صورت «نظام‌مند» ثبت شده و این اقدامات شامل خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت نیز بوده است.

ثمین الخیطان در واکنش به گزارش روزنامه «نیویورک‌تایمز» که از تعرض جنسی و تجاوز به بازداشت‌شدگان فلسطینی، از جمله کودکان، خبر داده بود، تأکید کرد که چنین رفتارهایی «غیرقابل قبول» است.

او با اشاره به ثبت دست‌کم ۹۰ مورد مرگ اسیران فلسطینی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در زندان‌های اسرائیل، گفت یکی از قربانیان نوجوانی ۱۷ ساله بوده که پیش از مرگ، نشانه‌های شدید گرسنگی و قحطی در او مشاهده شده است.

الخیطان همچنین گفت که مقامات اسرائیلی موارد مرگ دیگری را نیز اعلام کرده‌اند، اما اطلاعات کافی برای شناسایی قربانیان یا روشن شدن شرایط مرگ آنان ارائه نکرده‌اند.

وی این وضعیت را بخشی از «نظام بازداشت و دادرسی معیوب» توصیف کرد و خواستار پایان دادن به آن، انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه و محاکمه عاملان این تخلفات شد.

هزاران فلسطینی در شرایطی بد و نامناسب در زندان های رژیم اشغالگر در اسارت به سر می برند و از دسترسی به حقوق اولیه و اساسی خود محرومند.