به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، محمدسعید شریفیان آهنگساز شناخته شده موسیقی کلاسیک کشورمان کارگاه آموزشی «یک اثر موسیقایی موفق» را ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۲۸ خرداد در محل انجمن موسیقی ایران برگزار می کند.

این کارگاه توسط انجمن موسیقی ایران با رویکرد حمایت از برگزیدگان جشنواره ملی موسیقی جوان تدارک دیده شده است؛ از این رو حضور در آن برای برگزیدگان جشنواره رایگان و برای منتخبان مرحله دوم آن نیم‌بها خواهد بود.

محمدسعید شریفیان دانش آموخته کالج موسیقی لیدز، فوق دیپلم موسیقی از دانشگاه هادرزفیلد، لیسانس و فوق لیسانس موسیقی با گرایش آهنگسازی از انستیتوی موسیقی منچستر (دانشگاه انگلین) و دکترا در فیزیک صوت و موسیقی الکتروآکوستیک دانشگاه پادوا ایتالیا است.

از او آثاری چون پوئم سمفونی آرش کمانگیر، سمفونی سرداران، آلبوم های «خسوف»، «و اینک بی‌کرانگی»، «به زمین و آفتاب»، «سمفونی اروند»، موسیقی سریال «هشت بهشت»، کتاب «هلال شب» (برای فلوت و گیتار)، کتاب «مجموعه قطعاتی برای پیانو» و برخی آثار دیگر تاکنون منتشر شده است.

ظرفیت این کارگاه آموزشی محدود است و به حاضران گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه ۲۷ خرداد با انجمن موسیقی ایران تماس بگیرند.