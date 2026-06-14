به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت،شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با ابلاغ مصوبه دهمین جلسه کمیسیون ملی توسعه، ارزیابی و اعتباربخشی آموزش بینالملل، نحوه برگزاری کلاسهای آموزشی دانشجویان غیرایرانی (بینالملل) در مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی کشور را در شرایط کنونی کشور اعلام کرد.
بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و ۲۴ خردادماه جاری به دنشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی با توجه به شرایط موجود، وضعیت اتصال اینترنت بینالمللی و ملاحظات امنیتی هر منطقه، میتوانند بنا به درخواست دانشجویان بینالملل، کلاسهای آموزشی را بهصورت حضوری، ترکیبی یا مجازی برگزار کنند.
در این مصوبه همچنین تأکید شده است که برگزاری دروس عملی، کارآموزی و کارورزی دانشجویان غیرایرانی صرفاً بهصورت حضوری امکانپذیر خواهد بود. از اینرو، تمامی مؤسسات ذیربط موظفاند برنامهریزیهای لازم را برای اجرای این بخش از آموزشها انجام دهند.
بر اساس مصوبه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی، اختیار تصمیمگیری درباره امور دانشجویان غیرایرانی (بینالملل) در چارچوب وظایف شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی به کمیسیون ملی توسعه، ارزیابی و اعتباربخشی آموزش بینالملل تفویض شده است.
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