ظرفیت تأمین آب ثلاث باباجانی افزایش یافت

احمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پروژه ارتقای ایستگاه پمپاژ میرهومر در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و افزایش پایداری تأمین آب شرب مشترکان اجرا شده است.



وی افزود: در قالب این پروژه، عملیات تعویض ترانس، افزایش دیماند و ارتقای انشعاب برق ایستگاه پمپاژ میرهومر با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال به انجام رسیده است.



مدیر آب و فاضلاب شهرستان ثلاث باباجانی تصریح کرد: اجرای این طرح با حمایت شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و در پاسخ به مطالبات مردمی انجام شد و نقش مهمی در افزایش دبی آب و بهبود وضعیت تأمین آب شرب به‌ویژه در فصل گرم سال خواهد داشت.



سلیمانی ادامه داد: توسعه و تقویت زیرساخت‌های فنی شبکه آبرسانی از جمله برنامه‌های مهم آبفا برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان است و اجرای این پروژه نیز در همین راستا صورت گرفته است.



وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب گفت: هرچند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی به افزایش ظرفیت تأمین آب کمک می‌کند، اما عبور موفق از شرایط کم‌آبی و تنش‌های احتمالی نیازمند همکاری شهروندان در مصرف بهینه آب است.



مدیر آب و فاضلاب شهرستان ثلاث باباجانی در پایان خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب و پرداخت به‌موقع قبوض آب‌بها از عوامل مؤثر در تداوم خدمات‌رسانی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای حوزه آب و فاضلاب به شمار می‌رود و مشارکت مردم در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.