۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

اصلاح شبکه آب ثلاث باباجانی به کاهش هدررفت کمک می‌کند

کرمانشاه- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ثلاث باباجانی از اجرای عملیات اصلاح و توسعه ۲۰۰ متر از شبکه توزیع آب شرب در شهرک نورآباد با هدف ارتقای خدمات‌رسانی خبر داد.

احمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت پایداری زیرساخت‌های عمرانی در منطقه اظهار کرد: با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و پایدارسازی هرچه بیشتر شبکه توزیع آب شرب، عملیات اصلاح و توسعه بخشی از خطوط آبرسانی در این شهرستان با موفقیت انجام شد.

وی در تشریح جزئیات این پروژه عمرانی افزود: این عملیات در نقاط مختلف شهرک نورآباد به مرحله اجرا درآمده است که طی آن، نزدیک به ۲۰۰ متر از شبکه قدیمی و فرسوده توزیع آب شرب این منطقه به طور کامل نوسازی و بازسازی شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ثلاث باباجانی با تمجید از عوامل اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: این پروژه با تلاش شبانه‌روزی اکیپ عملیاتی این امور و همچنین با مشارکت، همراهی و تعامل ارزشمند مردم شریف این محله به سرانجام رسید.

سلیمانی به ثمرات و پیامدهای مثبت نوسازی این خطوط لوله اشاره کرد و گفت: اصلاح این شبکه فرسوده علاوه بر اینکه میزان هدررفت آب شرب را در منطقه به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد، مانع از بروز شکستگی‌های متوالی و فرسودگی‌های زنجیره‌ای در لوله‌ها خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر تداوم طرح‌های نوسازی در سطح شهرستان یادآور شد: نوسازی این مسیر همچنین تاثیر بسزایی در پیشگیری از قطعی‌های ناخواسته آب دارد.

مدیر آبفای ثلاث باباجانی تصریح کرد: این اقدام به تقویت، پایداری و متعادل‌سازی فشار آب در لوله‌های منازل ساکنان شهرک نورآباد کمک شایانی خواهد کرد.

