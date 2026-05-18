احمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت پایداری زیرساخت‌های عمرانی در منطقه اظهار کرد: با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و پایدارسازی هرچه بیشتر شبکه توزیع آب شرب، عملیات اصلاح و توسعه بخشی از خطوط آبرسانی در این شهرستان با موفقیت انجام شد.

وی در تشریح جزئیات این پروژه عمرانی افزود: این عملیات در نقاط مختلف شهرک نورآباد به مرحله اجرا درآمده است که طی آن، نزدیک به ۲۰۰ متر از شبکه قدیمی و فرسوده توزیع آب شرب این منطقه به طور کامل نوسازی و بازسازی شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ثلاث باباجانی با تمجید از عوامل اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: این پروژه با تلاش شبانه‌روزی اکیپ عملیاتی این امور و همچنین با مشارکت، همراهی و تعامل ارزشمند مردم شریف این محله به سرانجام رسید.

سلیمانی به ثمرات و پیامدهای مثبت نوسازی این خطوط لوله اشاره کرد و گفت: اصلاح این شبکه فرسوده علاوه بر اینکه میزان هدررفت آب شرب را در منطقه به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد، مانع از بروز شکستگی‌های متوالی و فرسودگی‌های زنجیره‌ای در لوله‌ها خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر تداوم طرح‌های نوسازی در سطح شهرستان یادآور شد: نوسازی این مسیر همچنین تاثیر بسزایی در پیشگیری از قطعی‌های ناخواسته آب دارد.

مدیر آبفای ثلاث باباجانی تصریح کرد: این اقدام به تقویت، پایداری و متعادل‌سازی فشار آب در لوله‌های منازل ساکنان شهرک نورآباد کمک شایانی خواهد کرد.