آب شرب ۲۱۰۰ روستایی شهرستان کرمانشاه پایدار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع مشکل مجتمع آبرسانی روستایی چالابه خبر داد و اظهار کرد: پس از آسیبدیدگی تجهیزات این مجتمع بر اثر سرقت کابل برق، اقدامات لازم برای بازگرداندن تأسیسات به مدار بهرهبرداری در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
وی افزود: در پی سرقت کابل برق، بخشی از تجهیزات ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی چالابه دچار آسیب و از مدار خارج شد که بلافاصله اکیپ تعمیرات و نگهداری ایستگاههای پمپاژ روستایی به محل حادثه اعزام شدند.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای عملیاتی آبفا با انجام اقدامات فنی لازم، عملیات تعویض تجهیزات آسیبدیده را آغاز کرده و در مدت زمان کوتاهی شرایط لازم برای راهاندازی مجدد ایستگاه را فراهم کردند.
سلطانیان ادامه داد: در این عملیات، الکتروپمپ شناور و تابلو برق ایستگاه که بر اثر نوسانات ناشی از سرقت کابل برق دچار خسارت جدی شده بود، تعویض و ایستگاه پمپاژ دوباره وارد مدار بهرهبرداری شد.
وی با اشاره به اهمیت این مجتمع آبرسانی گفت: مجتمع چالابه تأمین آب شرب چهار روستا با جمعیتی بیش از ۲۱۰۰ نفر را بر عهده دارد و اقدام سریع نیروهای عملیاتی از بروز اختلال گسترده در تأمین آب این مناطق جلوگیری کرد.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از تلاش شبانهروزی کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و افزود: پایداری خدماترسانی به مشترکان یکی از اولویتهای اصلی آبفا است و تمامی توان مجموعه برای رفع سریع مشکلات احتمالی به کار گرفته میشود.
سلطانیان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا مشکل مرتبط با شبکههای آب و فاضلاب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
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