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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

آب شرب ۲۱۰۰ روستایی شهرستان کرمانشاه پایدار شد

آب شرب ۲۱۰۰ روستایی شهرستان کرمانشاه پایدار شد

کرمانشاه - مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه گفت: با جایگزینی فوری تجهیزات آسیب‌دیده مجتمع آبرسانی چالابه، آب شرب بیش از ۲۱۰۰ نفر در چهار روستا پایدار شد.

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع مشکل مجتمع آبرسانی روستایی چالابه خبر داد و اظهار کرد: پس از آسیب‌دیدگی تجهیزات این مجتمع بر اثر سرقت کابل برق، اقدامات لازم برای بازگرداندن تأسیسات به مدار بهره‌برداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

وی افزود: در پی سرقت کابل برق، بخشی از تجهیزات ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی چالابه دچار آسیب و از مدار خارج شد که بلافاصله اکیپ تعمیرات و نگهداری ایستگاه‌های پمپاژ روستایی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای عملیاتی آبفا با انجام اقدامات فنی لازم، عملیات تعویض تجهیزات آسیب‌دیده را آغاز کرده و در مدت زمان کوتاهی شرایط لازم برای راه‌اندازی مجدد ایستگاه را فراهم کردند.

سلطانیان ادامه داد: در این عملیات، الکتروپمپ شناور و تابلو برق ایستگاه که بر اثر نوسانات ناشی از سرقت کابل برق دچار خسارت جدی شده بود، تعویض و ایستگاه پمپاژ دوباره وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی با اشاره به اهمیت این مجتمع آبرسانی گفت: مجتمع چالابه تأمین آب شرب چهار روستا با جمعیتی بیش از ۲۱۰۰ نفر را بر عهده دارد و اقدام سریع نیروهای عملیاتی از بروز اختلال گسترده در تأمین آب این مناطق جلوگیری کرد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و افزود: پایداری خدمات‌رسانی به مشترکان یکی از اولویت‌های اصلی آبفا است و تمامی توان مجموعه برای رفع سریع مشکلات احتمالی به کار گرفته می‌شود.

سلطانیان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا مشکل مرتبط با شبکه‌های آب و فاضلاب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 6862480

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