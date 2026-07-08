صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح گسترده ایمن‌سازی تأسیسات آبرسانی شهرستان سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد: با اجرای این طرح، ۱۰ حلقه چاه و ایستگاه پمپاژ و همچنین ۲۰ ترانس برق در نقاط مختلف شهرستان در برابر سرقت مقاوم‌سازی شدند.

وی با اشاره به افزایش سرقت تجهیزات تأسیسات آبی در ماه‌های اخیر افزود: این سرقت‌ها علاوه بر تحمیل خسارت‌های مالی، روند خدمات‌رسانی به مشترکان را نیز با اختلال مواجه کرده بود، از این‌رو افزایش ضریب امنیت تأسیسات آبرسانی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی تصریح کرد: در قالب این طرح، تمامی درب‌ها و پنجره‌های ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های آب با انجام عملیات جوشکاری و مقاوم‌سازی ایمن شدند و قفل‌های جدید و حفاظ‌های فیزیکی نیز برای جلوگیری از دسترسی سارقان به تجهیزات برقی و مکانیکی نصب شد.

عزیزی با بیان اینکه مرحله نخست این طرح با موفقیت به پایان رسیده است، گفت: ایمن‌سازی ۱۰ حلقه چاه و ایستگاه پمپاژ و ۲۰ ترانس برق، گام مهمی در حفظ تأسیسات آبرسانی و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین آب شرب مشترکان به شمار می‌رود.

وی در پایان با تأکید بر تداوم اجرای این طرح در سایر تأسیسات آبرسانی شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تردد مشکوک در محدوده چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا با همکاری دستگاه‌های انتظامی از خسارت به تأسیسات و بیت‌المال جلوگیری شود.