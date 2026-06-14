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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

اهتزاز پرچم عزای حسینی در ارومیه

اهتزاز پرچم عزای حسینی در ارومیه

ارومیه - در آستانه ماه محرم پرچم عزای حسینی با حضور مسئولان، مردم و جمعی از مداحان در ارومیه به اهتزاز درآمد.

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به گزارش خبرنگار مهر، طبق رسم هرساله باردیگر عاشقان خاندان عصمت و طهارت و اباعبدالله الحسین (ع) گردهم آمده و با اهتزاز پرچم عزای حسینی به استقبال ماه خون و قیام رفته و میثاقی دوباره با آرمانهای بلند سرور آزادگان جهان بستند.

نوحه خوانی و مداحی از جلوه های این مراسم بود و نوحه خوانان با نوحه سرایی در رثای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و رهبر شهید به نوحه سرایی پرداختند.

سه شنبه هفته جاری، ماه محرم آغاز می شود که همزمان با آن، عزاداری سرور و سالار شهیدان و شهدای کاروان کربلا در آذربایجان‌غربی همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6860181

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