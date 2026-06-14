به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، رسانه های رژیم صهیونیستی از احتمال شعله ور شدن مجدد جنگ پس از حمله این رژیم به ضاحیه بیروت خبر دادند.

رسانه صهیونیستی معاریو نوشت: در اسرائیل احتمال دور جدیدی از جنگ با ایران در صورتی که ایران تصمیم به پاسخ بگیرد، منتفی نیست.

این رسانه گزارش داد: برخی از ناظران همچنین معتقدند که زمان حمله تصادفی نبوده و هدف آن ارسال پیامی مبنی بر این بوده است که اسرائیل هیچ محدودیتی بر آزادی عمل خود در لبنان را نخواهد پذیرفت.

همچنین رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به حمله هم‌زمان این رژیم به بیروت در روز اعلام احتمالی توافق واشنگتن با تهران، هشدار دادند: این اقدام تنش‌زا موضع دونالد ترامپ را به چالش می کشد و می‌تواند مذاکرات دیپلماتیک را به‌طور کامل تحت‌الشعاع قرار دهد.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل در گزارشی به بررسی موضع احتمالی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در قبال حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت پرداخت.

این رسانه با طرح یک علامت سوال بزرگ درباره واکنش کاخ سفید نوشت: باید دید موضع ترامپ که بر دستیابی به توافق با تهران پافشاری می‌کند، در قبال این اقدام هم‌زمان تل‌آویو که می‌تواند مذاکرات و توافقات دیپلماتیک واشنگتن را به خطر اندازد، چه خواهد بود.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی مدعی شده است که هدف حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت یکی از فرماندهان حزب الله بوده است.

کانال ۱۲ تلویزیون این رژیم ادعا کرد: فرد مورد هدف، مسئول سامانه ارتباطات حزب الله است.

ارتش اسرائیل نیز ادعا کرده است که در پاسخ به حملات موشکی حزب الله، مرکز فرماندهی حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند: تل‌آویو خود را برای پاسخ احتمالی ایران با شلیک موج موشکی آماده می‌کند و به همین منظور، سطح آماده‌باش را در تمامی بخش‌ها و تشکیلات نظامی خود افزایش داده است.

این رسانه‌ها همچنین اعلام کردند: در پی بمباران ضاحیه جنوبی بیروت، فشارها و رایزنی‌های فشرده‌ای از سوی قطر و پاکستان برای متوقف کردن دور جدید درگیری‌ها آغاز شده است؛ چرا که شعله‌ور شدن مجدد جنگ می‌تواند مذاکرات جاری را با شکست مواجه کند.