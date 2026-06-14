به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، در گفتگویی با اشاره به حملات اخیر رژیم اشغالگر صهیونیستی به ضاحیه بیروت که خسارات مالی گسترده‌ای به دنبال داشته، تأکید کرد: قطعاً پاسخِ این جنایت‌ها داده خواهد شد.

گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی حاکی از آن است که این حمله هوایی با هدف ترور برخی از فرماندهان حزب‌الله لبنان انجام شده، هرچند تا این لحظه اطلاعات دقیقی درباره جزئیات یا هویت احتمالی هدف‌ها منتشر نشده است. همچنین گفته می‌شود که تلاش برای ترور دبیرکل حزب‌الله لبنان در دستور کار صهیونیست‌ها قرار دارد که این موضوع نگرانی‌های جدی را برانگیخته است.