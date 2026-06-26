به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه اراک اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در صیانت از حقوق خود در تنگه هرمز قاطعانه ایستاده و در برابر هرگونه تحرک سیاسی یا مداخلهجویانه، با اقتدار پاسخ خواهد داد.
وی افزود: دستگاه دیپلماسی باید با هوشیاری کامل، از حقوق ملت در برابر زیادهخواهی دشمنان صیانت کند.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: در شرایط حساس لبنان، خروج کامل نیروهای صهیونیستی مطالبهای قطعی است و هرگونه اقدام جدید در این عرصه با واکنش محور مقاومت مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار جبهه مقاومت، بر حمایت از حقوق ملت لبنان و آرمانهای مقاومت تأکید دارد.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: سایه جنگ تنها با ایستادگی ملتها و به رسمیت شناختن حقوق آنان از منطقه زدوده میشود و مداخلات آمریکا در این جغرافیا جایگاهی ندارد.
وی با گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضائیه افزود: ترور شهید محمد حسینی بهشتی و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، تلاشی ناکام برای ضربه به نظام اسلامی بود.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: تشییع پیکر امام شهید، جلوهای از هویت انقلابی و عزت ملی ملت ایران است و برگزاری باشکوه و منظم آن، نیازمند برنامهریزی دقیق وخ هماهنگی کامل است.
وی گفت: جامعه انقلابی باید با آمادگی و تدبیر لازم، بستر حضور گسترده مردم و برگزاری باشکوه آیین تشییع رهبر شهید را مهیا کند.
خطیب جمعه اراک تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی و نیروهای مردمی باید با هماهنگی و انسجام کامل، مسئولانه در مسیر برگزاری منظم و باشکوه این مراسم ایفای نقش کنند.
وی افزود: امام شهید و شهدای انقلاب، دفاع مقدس و خدمت، نماد عزت و افتخار ایران اسلامی هستند و ملت ایران راه پرافتخار آنان را با اقتدار ادامه خواهد داد.
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