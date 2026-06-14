به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منتظری در مراسم افتتاح ورزشگاه چمن مصنوعی فوتبال گلشهر با اشاره به مهم‌ترین ویژگی‌های پروژه مجموعه فرهنگی و ورزشی شهدای اقتدار، مشارکت خیران و مردم را عامل اصلی موفقیت این طرح دانست و اظهار کرد: هر جا مردم در کنار مسئولان حضور داشته‌اند، برکات و آثار ماندگارتری رقم خورده است و این پروژه نیز نمونه‌ای موفق از همدلی میان خیران، مدیریت شهری و شهروندان به شمار می‌رود.

وی با تقدیر از خیران مشارکت‌کننده در اجرای این طرح افزود: نگاه فرهنگی و آینده‌نگرانه خیران در سرمایه‌گذاری برای نسل جوان قابل تحسین است و این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت نوجوانان و جوانان باشد.

مشارکت مردم و خیران، رمز اجرای پروژه ۴۵۰ میلیارد ریالی

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی خاطرنشان کرد: امروز یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها، آسیب‌های ناشی از فضای مجازی است و فراهم کردن امکانات سالم فرهنگی و ورزشی برای جوانان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این آسیب‌ها داشته باشد.

به گفته وی، برای اجرای این طرح و فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز آن، در مجموع ۴۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

منتظری همچنین از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای روشنایی ورزشگاه ایوب فصاحت و بهسازی جاده دسترسی مجاور آن در شهر گلشهر خبر داد و گفت: این اعتبار با هدف تکمیل زیرساخت‌های ورزشی و ارتقای خدمات شهری اختصاص یافته و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

ورزشگاه زنده‌یاد افشین فصاحت حاصل همدلی و توان بومی گلشهر

مصطفی محمودی شهردار گلشهر، با اشاره به روند احداث این مجموعه ورزشی افزود: در ابتدای اجرای طرح، محل فعلی ورزشگاه زمینی کشاورزی بود که به دلیل قرار گرفتن نور خورشید در مسیر دید بازیکنان، جانمایی آن تغییر کرد و با جابه‌جایی حدود هفت هزار مترمربع، زمین در ابعاد استاندارد ملی طراحی شد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه با موانع و مشکلات متعددی همراه بود، تصریح کرد: آزادسازی سه هزار و ۶۰۰ مترمربع زمین، توافق با ده‌ها مالک و کشاورز، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و اجرای شبکه انتقال آب از مهم‌ترین مراحل این پروژه بود که با همراهی مردم، اعضای شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های مختلف به سرانجام رسید.

محمودی ادامه داد: با وجود محدودیت‌های مالی، از طریق توافقات و اقدامات عمرانی، زمینه توسعه مجموعه فراهم شد و در ادامه با حمایت مسئولان استانی، بهترین چمن مصنوعی موجود در کشور برای این ورزشگاه خریداری و نصب شد.

وی با قدردانی از مشارکت مردم گلشهر در اجرای پروژه گفت: رانندگان، خیران، کشاورزان و بسیاری از شهروندان بدون چشمداشت در مراحل مختلف ساخت ورزشگاه همکاری کردند و این مجموعه حاصل همدلی و تلاش جمعی مردم و مسئولان است.

شهردار گلشهر خاطرنشان کرد: امروز این ورزشگاه در ابعاد استاندارد ملی آماده بهره‌برداری شده و می‌تواند زمینه توسعه ورزش، کشف استعدادها و برگزاری مسابقات در سطح شهرستان و استان را فراهم کند.

وی با تشریح مراحل تکمیل ورزشگاه شهدای اقتدار گلشهر اظهار کرد: اجرای این پروژه تنها با مشارکت و همدلی مردم امکان‌پذیر شد و بسیاری از شهروندان، خیران و فعالان محلی بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای در روند ساخت مجموعه همکاری کردند.

وی افزود: برای آماده‌سازی زمین و زیرسازی ورزشگاه، طی سه مرحله حدود هزار سرویس شن و مصالح در محل تخلیه و با همکاری نیروهای مردمی متراکم‌سازی شد. همچنین عملیات زهکشی و زیرسازی مطابق استانداردهای روز اجرا شد تا امکان بهره‌برداری بلندمدت از مجموعه فراهم شود.

وی با اشاره به کیفیت چمن مصنوعی نصب‌شده در این ورزشگاه گفت: تلاش شد بهترین گزینه موجود برای این مجموعه انتخاب شود و امروز یکی از باکیفیت‌ترین زمین‌های چمن مصنوعی منطقه در اختیار ورزشکاران قرار گرفته است.

محمودی ابراز کرد: در بخش‌های مختلف پروژه از ظرفیت نیروهای بومی استفاده شد؛ از اجرای فنس‌ها و جوشکاری سازه‌ها گرفته تا ساخت جایگاه تماشاگران، محوطه‌سازی و اجرای نما که با همراهی صنعتگران، خیران و فعالان محلی به انجام رسید.

وی با قدردانی از خیران و حامیان پروژه خاطرنشان کرد: بخشی از هزینه‌های مربوط به چمن، سکوها، سنگ‌کاری، محوطه‌سازی و تجهیزات ورزشگاه توسط خیران تأمین شد و بسیاری از خدمات نیز به صورت داوطلبانه و رایگان در اختیار پروژه قرار گرفت.

محمودی همچنین با اشاره به توانمندی‌های فنی و صنعتی شهر گلشهر گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات و سازه‌های مورد استفاده در این ورزشگاه توسط نیروهای بومی طراحی و ساخته شده و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای متخصصان و صنعتگران منطقه است.