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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

بزرگ‌ترین ورزشگاه چمن مصنوعی غرب اصفهان در گلشهر به بهره‌برداری رسید

بزرگ‌ترین ورزشگاه چمن مصنوعی غرب اصفهان در گلشهر به بهره‌برداری رسید

گلپایگان_ مدیرکل امور شوراهای استانداری اصفهان گفت:بزرگ‌ترین ورزشگاه چمن مصنوعی غرب استان اصفهان با نام زنده‌یاد افشین فصاحت و با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال در گلشهرافتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منتظری در مراسم افتتاح ورزشگاه چمن مصنوعی فوتبال گلشهر با اشاره به مهم‌ترین ویژگی‌های پروژه مجموعه فرهنگی و ورزشی شهدای اقتدار، مشارکت خیران و مردم را عامل اصلی موفقیت این طرح دانست و اظهار کرد: هر جا مردم در کنار مسئولان حضور داشته‌اند، برکات و آثار ماندگارتری رقم خورده است و این پروژه نیز نمونه‌ای موفق از همدلی میان خیران، مدیریت شهری و شهروندان به شمار می‌رود.

وی با تقدیر از خیران مشارکت‌کننده در اجرای این طرح افزود: نگاه فرهنگی و آینده‌نگرانه خیران در سرمایه‌گذاری برای نسل جوان قابل تحسین است و این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت نوجوانان و جوانان باشد.

مشارکت مردم و خیران، رمز اجرای پروژه ۴۵۰ میلیارد ریالی

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی خاطرنشان کرد: امروز یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها، آسیب‌های ناشی از فضای مجازی است و فراهم کردن امکانات سالم فرهنگی و ورزشی برای جوانان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این آسیب‌ها داشته باشد.

به گفته وی، برای اجرای این طرح و فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز آن، در مجموع ۴۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

بزرگ‌ترین ورزشگاه چمن مصنوعی غرب اصفهان در گلشهر به بهره‌برداری رسید

منتظری همچنین از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای روشنایی ورزشگاه ایوب فصاحت و بهسازی جاده دسترسی مجاور آن در شهر گلشهر خبر داد و گفت: این اعتبار با هدف تکمیل زیرساخت‌های ورزشی و ارتقای خدمات شهری اختصاص یافته و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

ورزشگاه زنده‌یاد افشین فصاحت حاصل همدلی و توان بومی گلشهر

مصطفی محمودی شهردار گلشهر، با اشاره به روند احداث این مجموعه ورزشی افزود: در ابتدای اجرای طرح، محل فعلی ورزشگاه زمینی کشاورزی بود که به دلیل قرار گرفتن نور خورشید در مسیر دید بازیکنان، جانمایی آن تغییر کرد و با جابه‌جایی حدود هفت هزار مترمربع، زمین در ابعاد استاندارد ملی طراحی شد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه با موانع و مشکلات متعددی همراه بود، تصریح کرد: آزادسازی سه هزار و ۶۰۰ مترمربع زمین، توافق با ده‌ها مالک و کشاورز، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و اجرای شبکه انتقال آب از مهم‌ترین مراحل این پروژه بود که با همراهی مردم، اعضای شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های مختلف به سرانجام رسید.

محمودی ادامه داد: با وجود محدودیت‌های مالی، از طریق توافقات و اقدامات عمرانی، زمینه توسعه مجموعه فراهم شد و در ادامه با حمایت مسئولان استانی، بهترین چمن مصنوعی موجود در کشور برای این ورزشگاه خریداری و نصب شد.

وی با قدردانی از مشارکت مردم گلشهر در اجرای پروژه گفت: رانندگان، خیران، کشاورزان و بسیاری از شهروندان بدون چشمداشت در مراحل مختلف ساخت ورزشگاه همکاری کردند و این مجموعه حاصل همدلی و تلاش جمعی مردم و مسئولان است.

شهردار گلشهر خاطرنشان کرد: امروز این ورزشگاه در ابعاد استاندارد ملی آماده بهره‌برداری شده و می‌تواند زمینه توسعه ورزش، کشف استعدادها و برگزاری مسابقات در سطح شهرستان و استان را فراهم کند.

وی با تشریح مراحل تکمیل ورزشگاه شهدای اقتدار گلشهر اظهار کرد: اجرای این پروژه تنها با مشارکت و همدلی مردم امکان‌پذیر شد و بسیاری از شهروندان، خیران و فعالان محلی بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای در روند ساخت مجموعه همکاری کردند.

بزرگ‌ترین ورزشگاه چمن مصنوعی غرب اصفهان در گلشهر به بهره‌برداری رسید

وی افزود: برای آماده‌سازی زمین و زیرسازی ورزشگاه، طی سه مرحله حدود هزار سرویس شن و مصالح در محل تخلیه و با همکاری نیروهای مردمی متراکم‌سازی شد. همچنین عملیات زهکشی و زیرسازی مطابق استانداردهای روز اجرا شد تا امکان بهره‌برداری بلندمدت از مجموعه فراهم شود.

وی با اشاره به کیفیت چمن مصنوعی نصب‌شده در این ورزشگاه گفت: تلاش شد بهترین گزینه موجود برای این مجموعه انتخاب شود و امروز یکی از باکیفیت‌ترین زمین‌های چمن مصنوعی منطقه در اختیار ورزشکاران قرار گرفته است.

محمودی ابراز کرد: در بخش‌های مختلف پروژه از ظرفیت نیروهای بومی استفاده شد؛ از اجرای فنس‌ها و جوشکاری سازه‌ها گرفته تا ساخت جایگاه تماشاگران، محوطه‌سازی و اجرای نما که با همراهی صنعتگران، خیران و فعالان محلی به انجام رسید.

وی با قدردانی از خیران و حامیان پروژه خاطرنشان کرد: بخشی از هزینه‌های مربوط به چمن، سکوها، سنگ‌کاری، محوطه‌سازی و تجهیزات ورزشگاه توسط خیران تأمین شد و بسیاری از خدمات نیز به صورت داوطلبانه و رایگان در اختیار پروژه قرار گرفت.

محمودی همچنین با اشاره به توانمندی‌های فنی و صنعتی شهر گلشهر گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات و سازه‌های مورد استفاده در این ورزشگاه توسط نیروهای بومی طراحی و ساخته شده و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای متخصصان و صنعتگران منطقه است.

کد مطلب 6860138

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