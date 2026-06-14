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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

هم‌افزایی روحانیون و شبکه‌های مردمی موجب رونق‌بخشی به مساجد خواهد بود

هم‌افزایی روحانیون و شبکه‌های مردمی موجب رونق‌بخشی به مساجد خواهد بود

میناب - راهبر طرح حبیب میناب و بشاگرد با تأکید بر نقش محوری مساجد در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی محلات گفت: هم‌افزایی میان روحانیون و شبکه‌های مردمی می‌تواند زمینه‌ساز تحول مساجد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاجی‌زاده عصر یکشنبه در نشست راهبری طرح حبیب در میناب با اشاره به جایگاه مسجد در نظام اسلامی اظهار کرد: مسجد تنها محل اقامه عبادت نیست، بلکه پایگاه هدایت، تربیت، حل مسائل اجتماعی و بسترساز مشارکت‌های مردمی است.

وی افزود: طرح حبیب با رویکرد محله‌محور تلاش دارد ظرفیت‌های مردمی را حول محور مسجد سازماندهی کند و زمینه حضور مؤثر اقشار مختلف جامعه در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورد.

هم‌افزایی روحانیون و شبکه‌های مردمی موجب رونق‌بخشی به مساجد خواهد بود

راهبر طرح حبیب شهرستان‌های میناب و بشاگرد با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای مردمی و مجموعه‌های خدمت‌رسان خاطرنشان کرد: هر میزان ارتباط روحانیون با ظرفیت‌های حمایتی و توسعه‌ای بنیاد علوی تقویت شود، امکان اجرای برنامه‌های اثرگذارتر در سطح محلات و روستاها فراهم خواهد شد.

حاجی‌زاده تصریح کرد: روحانیون طرح حبیب به عنوان کنشگران فرهنگی محلات، نقش مهمی در شناسایی مسائل اجتماعی، فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و هدایت برنامه‌های فرهنگی و تربیتی بر عهده دارند.

کد مطلب 6860193

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