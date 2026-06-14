به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاجی‌زاده عصر یکشنبه در نشست راهبری طرح حبیب در میناب با اشاره به جایگاه مسجد در نظام اسلامی اظهار کرد: مسجد تنها محل اقامه عبادت نیست، بلکه پایگاه هدایت، تربیت، حل مسائل اجتماعی و بسترساز مشارکت‌های مردمی است.

وی افزود: طرح حبیب با رویکرد محله‌محور تلاش دارد ظرفیت‌های مردمی را حول محور مسجد سازماندهی کند و زمینه حضور مؤثر اقشار مختلف جامعه در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورد.

راهبر طرح حبیب شهرستان‌های میناب و بشاگرد با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای مردمی و مجموعه‌های خدمت‌رسان خاطرنشان کرد: هر میزان ارتباط روحانیون با ظرفیت‌های حمایتی و توسعه‌ای بنیاد علوی تقویت شود، امکان اجرای برنامه‌های اثرگذارتر در سطح محلات و روستاها فراهم خواهد شد.

حاجی‌زاده تصریح کرد: روحانیون طرح حبیب به عنوان کنشگران فرهنگی محلات، نقش مهمی در شناسایی مسائل اجتماعی، فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و هدایت برنامه‌های فرهنگی و تربیتی بر عهده دارند.