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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

برگزاری جلسه کابینه امنیتی اسرائیل از ترس ایران در مکان سری

برگزاری جلسه کابینه امنیتی اسرائیل از ترس ایران در مکان سری

منابع خبری اعلام کردند که نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی از بیم حملات ایران در مکانی سری و مستحکم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رسانه های رژیم صهیونیستی از برگزاری مشورت های امنیتی فوری از سوی نتانیاهو خبر داده و اعلام کردند که نتانیاهو در حال حاضر مشغول برگزاری یک جلسه فوری مشاوره امنیتی است.

همزمان شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که نشست کابینه امنیتی این رژیم طی عصر امروز یکشنبه به دلیل ترس از ایران و تنش با این کشور،‌ در یکی از مکان های سری و مستحکم برگزار خواهد شد.

کانال ۱۴ اسرائیل نیز مدعی شد: آمریکایی ها از طریق میانجی گران مختلف، به دنبال ممانعت از حمله ایران به اسرائیل هستند.اسرائیلی ها تاکید کرده ند که به هر حمله ایران با قدرت و خیلی فوری پاسخ خواهند داد.

کد مطلب 6860203

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