به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در آیین نکوداشت شهدای جنگ رمضان در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: شهدا با ایثار و فداکاری خود برای کشور اقتدار، برای دین عزت و برای خود حیات جاودانه رقم زده‌اند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند، افزود: شهید با شهادت خود علاوه بر ایجاد عزت و اقتدار برای میهن اسلامی، برای خانواده خویش نیز افتخار و ذخیره‌ای ماندگار برای آخرت به یادگار می‌گذارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، از مجموعه وزارت نفت، شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه، استانداری بوشهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران و همه دست‌اندرکاران برگزاری این آیین تشکر کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های تجلیل از خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: جلسه امروز تنها بخش کوچکی از وظیفه‌ای است که در قبال خانواده‌های معظم شهدا بر عهده داریم و باید بیش از پیش در مسیر تکریم و خدمت به این عزیزان گام برداریم.

وی در پایان برای خانواده‌های معظم شهدا از خداوند متعال صبر، اجر و توفیق مسئلت کرد و خواستار تداوم چنین برنامه‌هایی در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت شد.