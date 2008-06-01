ترجمه دوباره آثار کلاسیک توسط مترجمان طراز اول انجام شود

عبدالله کوثری - مترجم -در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه در سالهای گذشته در زمینه ترجمه متون کلاسیک کم کار کرده ایم؛ به عنوان مثال امروز از نویسندگان کلاسیک قرن نوزدهم یک یا دو اثر بیشتر موجود نیست در حالی که کلاسیکها دارای ویژگی ها و ارزشهای فراوانی هستند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

مترجم "عیش مدام" تصریح کرد: فکر می کنم پیش از هر چیز گزینش درست آثار ضرورت دارد. یعنی اگر مترجمی قصد دارد دست به ترجمه دوباره آثار کلاسیک بزند، الزما آثار شاخص و درجه یک را انتخاب کند که بخشی مهم از ادبیات جهان را تشکیل داده اند.

وی به آفتهای ترجمه های همزمان یک اثر اشاره کرد و گفت: پیوستن به قانون کپی رایت و یا تاسیس بانک ترجمه می تواند از ترجمه همزمان یک کتاب جلوگیری کند و نیز در رفع دیگر مشکلات این حوزه نیز نقش داشته باشد. البته ترجمه همزمان یک اثر ممکن است آسیبهای زیادی در پی داشته باشد اما این حسن را هم دارد که مخاطب را به آزمایش و گزینش وا می دارد. در واقع خواننده بعد از مواجه شدن با چند ترجمه مختلف، مسلما کتابی را انتخاب می کند که مترجم آن به نظر آشناتر و کار آزموده تر بیاید.

مترجم کتاب "ریشه های رمانتیسم" در ادامه خاطرنشان کرد: ایراد اصلی کار اینجاست که سرمایه نشر در صورت انتشار ترجمه های همزمان، به هدر می رود. یعنی وقتی خواننده کتابی را از یک مترجم نام آشنا خریداری می کند، ترجمه های دیگر می مانند وعملا برگشت مالی برای ناشرشان ندارند. می توانم بگویم هیچ مترجمی از این جریان خوشحال نمی شود.