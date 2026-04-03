اختیار صلح و مذاکره در دست رهبری؛ عصر حجر ایران در زمان پهلوی تجربه شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیتالله سید شرفالدین ملکحسینی در اجتماع مردم یاسوج اظهار کرد: مردم ایران برای حفظ کشور و ایمان خود با هیچکس تعارف ندارند و حضور و بیداری آنان موجب بیداری جهانی شده است.
وی با انتقاد شدید از رئیسجمهور آمریکا، او را عامل تهدید علیه انسانیت دانست و افزود: جهان باید تکلیف چنین افرادی را روشن کند که از قدرت برای تخریب استفاده میکنند.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر تهدیدها، تصریح کرد: دشمنیها علیه ملت ایران در واقع مقابله با فکر، اندیشه و پیشرفت علمی است و ترور دانشمندان، مقابله با دانش محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی مهد علم و دانش است، ادامه داد: حضور مردم در صحنه برای دفاع از علم، ایمان و استقلال کشور است و دشمن با هدف ضربه به خودکفایی، زیرساختها و مراکز صنعتی را هدف قرار میدهد.
آیت الله ملک حسینی بیان کرد: شهادت شخصیتهایی همچون تنگسیریها، تهرانیمقدمها و طهرانچیها نهتنها موجب توقف مسیر نمیشود، بلکه باعث رشد و تکثیر نیروهای مؤمن و متخصص خواهد شد.
وی با اشاره به فرهنگ عاشورا در رفتار مردم، گفت: ملت ایران در سختیها با الهام از این فرهنگ، سوگ را به حماسه تبدیل میکند و این نشانه پویایی جامعه است.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر جایگاه رهبری در تصمیمگیریهای کلان کشور اظهار کرد: اختیار جنگ، صلح و مذاکره در دست رهبری است که از سوی مجلس خبرگان انتخاب شده و این روند مبتنی بر انتخاب فقیه صالح است.
وی افزود: مردم باید در شرایط سخت نیز امید خود را حفظ کرده و با قدرت بیشتری در صحنه حضور داشته باشند، چرا که آینده نیازمند استقامت و هوشیاری است.
آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: ملت ایران آغازگر جنگ نیست اما پایان آن را تعیین میکند و در برابر دشمنان با اقتدار میایستد.
وی با اشاره به ادعای مقامات آمریکایی درباره بازگرداندن ایران به «عصر حجر» گفت: مردم ایران این شرایط را در دوره پهلوی تجربه کردهاند و امروز به برکت انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت و عزت قرار دارند.
