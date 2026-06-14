به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه یکشنبه، در آئین سیاه پوشان عزای حسینی همراه با رونمایی از اثر هنری اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا علیه السلام اثر استاد مسعود نجابتی از پیشکسوتان عرصه گرافیک کشور که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس و از سوی هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر علیه السلام برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ دینی و انقلابی اظهار کرد: هر جا نام شهدا برده میشود، این حضور را تنها یک دعوت معمولی نمیدانیم بلکه معتقدیم دعوتی از سوی خود شهدا و در مرتبهای بالاتر، دعوتی از جانب سیدالشهدا (ع) است که همه شهدا در مکتب او معنا پیدا میکنند.
وی، با قدردانی از استاد نجابتی خالق اثر هنری اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا علیه السلام افزود: اجرای چنین طرحی که در آن نام و یاد شهدا با روایتگری و انتقال خاطرات همراه خواهد شد، اقدامی ارزشمند و ماندگار است و شایسته تقدیر ویژه است.
راوی دفاع مقدس، با بیان اینکه در طول دهه نخست محرم هر شب روایت یکی از شهدا یا فرماندهان دفاع مقدس و جبهه مقاومت در هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر علیه السلام برای حاضران بیان خواهد شد، گفت: تلاش شده است متناسب با موضوع هر شب، خاطرهای مرتبط از شهدا، فرماندهان جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ اخیر نقل شود تا پیوند عمیقتری میان مفاهیم عاشورایی و فرهنگ ایثار و شهادت شکل بگیرد.
یکتا ادامه داد: طی روزهای گذشته گروهی از دوستان ما، گردآوری خاطرات، اسناد و روایتهای مرتبط با شهدایی که نامشان در این اثر هنری آمده پرداختهاند تا زمینه اجرای این برنامه به بهترین شکل فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در این مجالس انجام میشود، تنها ادای وظیفهای حداقلی در برابر عظمت شهداست و امیدواریم این تلاش اندک مورد عنایت آنان قرار گیرد.
این فعال فرهنگی با اشاره به شرایط کنونی منطقه و شهادت جمعی از فرماندهان و نیروهای جبهه مقاومت اظهار کرد: امسال در شرایطی به استقبال محرم میرویم که یاد و نام شهیدان به خصوص رهبر شهید بیش از گذشته در جامعه جاری است و در چنین مقاطعی باید به سنت الهی توجه داشت که پس از هر ذبح عظیم، فتحی عظیم رقم خواهد خورد.
وی افزود: حضور پرشور مردم در خیابانها، هیئتها و مجالس عزاداری، نشانهای روشن از یک حرکت بزرگ مردمی و نویدبخش نصرتی الهی است که آثار آن در آینده نمایان خواهد شد.
یکتا در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین دیدار خود با رهبر شهید اشاره کرد و گفت: در آخرین ملاقات، درباره تحولات منطقه و شرایط سوریه گفتوگو شد و ایشان با اطمینان از آینده جبهه مقاومت تأکید داشتند که همانگونه که دشمنان گذشته با وجود همه قدرتنماییهای خود از صحنه خارج شدند، دشمنان امروز نیز سرنوشتی مشابه خواهند داشت.
وی ادامه داد: در آن دیدار بر این موضوع تأکید شد که ملتهای منطقه نقش اصلی را در تعیین سرنوشت خود ایفا خواهند کرد و روند تحولات به سود جریان مقاومت پیش خواهد رفت.
آینده از آنِ جبهه مقاومت است
راوی دفاع مقدس با اشاره به برخی پیشبینیهای مطرحشده از سوی رهبر شهید گفت: باور ایشان بر این بود که آمریکا سرانجام از منطقه خارج خواهد شد و رژیم صهیونیستی نیز در برابر اراده ملتهای منطقه دچار شکست خواهد شد.
وی افزود: این نگاه در امتداد همان اندیشهای قرار دارد که امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس بر آن تأکید میکردند و پیروزی نهایی را فراتر از میدانهای محدود نبرد میدانستند.
یکتا با بیان اینکه فرهنگ شهادت همواره موتور محرک حرکت ملت ایران بوده است، اظهار کرد: هرچه ارتباط نسل جوان با شهدا و آرمانهای آنان عمیقتر شود، زمینه تحقق وعدههای الهی و پیروزیهای بزرگتر نیز فراهم خواهد شد.
وی گفت: امیدواریم برگزاری این شبهای روایتگری بتواند نسل جدید را بیش از گذشته با سیره شهدا، روحیه ایثار و مسیر روشن انقلاب اسلامی آشنا کند.
محرم فرصتی برای تجدید عهد با شهداست
این فعال فرهنگی اظهار کرد: حضور در این مجالس را فرصتی برای تجدید عهد با شهدا و بهرهمندی از برکات معنوی اهل بیت (ع) میدانیم و امیدواریم این محافل مورد عنایت حضرت معصومه (س) و امام عصر (عج) قرار گیرد.
وی افزود: یاد شهدا چراغ راه آینده کشور است و زنده نگه داشتن نام و خاطرات آنان می تواند، سرمایهای ارزشمند برای جامعه و نسلهای آینده باشد.
قم- راوی دفاع مقدس گفت: تقویت ارتباط نسل جوان با سیره شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت از مهمترین نیازهای فرهنگی جامعه امروز به شمار میرود و باید در قالب برنامههای مستمر و اثرگذار دنبال شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه یکشنبه، در آئین سیاه پوشان عزای حسینی همراه با رونمایی از اثر هنری اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا علیه السلام اثر استاد مسعود نجابتی از پیشکسوتان عرصه گرافیک کشور که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس و از سوی هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر علیه السلام برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ دینی و انقلابی اظهار کرد: هر جا نام شهدا برده میشود، این حضور را تنها یک دعوت معمولی نمیدانیم بلکه معتقدیم دعوتی از سوی خود شهدا و در مرتبهای بالاتر، دعوتی از جانب سیدالشهدا (ع) است که همه شهدا در مکتب او معنا پیدا میکنند.
نظر شما